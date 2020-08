Náměstek Scheinherr popíše v Rozstřelu možné zdražování MHD i parkování

V polovině července pražská radní Hana Marvanová (za STAN) upozornila na návrh náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) zdražit tarify jízdného včetně ročního kuponu, který by mohl stát místo nynějších 3 650 korun až 5 500.

Adama Scheinherra se můžete ptát zde Rozstřel začíná v úterý v 15:30

Zastupitelský klub Prahy Sobě následně přišel s další variantou, že by se roční kupon zdražoval postupně rok co rok o 365 korun, a to počínaje příštím rokem.

O tom, jaké jsou další možné scénáře na financování MHD, jehož náklady se loni pohybovaly okolo 21 miliard korun a zásadně se na jeho provozu podepsala pandemie koronaviru, bude odpovídat náměstek Adam Scheinherr.

Pražané by se také měli dočkat zdržení poplatku za možnost parkovat v zónách placeného stání, které se už rozšířily do deseti městských částí.

Dalšími tématy pořadu Rozstřel s radním pro dopravu bude plán zklidňování nábřeží, detaily plánovaného „metra S“, nebo dostavba Pražského okruhu, na jehož jednu z nedostavěných částí získal magistrát územní rozhodnutí.