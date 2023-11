Audit u krajských silničářů neprokázal propojení exředitele s kauzou Dozimetr

Středočeští radní odvolali Lichtnegera z funkce loni 21. června. Reagovali tak na informace z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojovaly s korupční kauzou Dozimetr pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN).

Hloubková kontrola za 2,1 milionu korun provedená společností Ernst & Young se zaměřovala na období od 1. ledna 2018 do 30. června 2022. Jejím cílem bylo důkladně prověřit hospodaření organizace během vedení Lichtnegera a pro srovnání i období, které předcházelo jeho nástupu do funkce.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) připomněla, že radní Lichtnegera odvolali pro ztrátu důvěry. „Může se stát, že za naši rychlost, za naši předběžnou opatrnost a za to, že jsme se zachovali zodpovědně, bude třeba veden pracovněprávní spor. To se stát může,“ připustila. „Pokud víme, do současné doby pan Lichtneger nebyl obviněn,“ dodala.

Našli chyby v evidenci

Audit odhalil mimo jiné vazby mezi bývalými zaměstnanci a společnostmi, které se účastnily zakázek. Tato pochybení však podle Bendla spadají spíše do období Lichtnegerova předchůdce Zdeňka Dvořáka. Toho radní odvolali v prosinci 2020. Později stanul před soudem, obžaloby z korupce byl zproštěn.

Mezi dalšími zjištěnými prohřešky bylo porušení požadavků na poskytnutí dostatečné lhůty pro podání nabídky nebo nesprávně zvolený režim zakázky. U některých zakázek audit zjistil potenciálně nehospodárné jednání. Odhalil také téměř 80 smluv či objednávek, které měly datum uzavření případně vystavení o víkendu nebo státním svátku. Cestáři měli v evidenci také určitý objem zcela odepsaného majetku a nehospodárně stanovovali ceny za pronájem objektů ve vlastnictví kraje.

Podle Bendla již byla přijata opatření, aby se podobná pochybení neopakovala. Výsledky zprávy a konkrétními opatřeními se ještě budou zabývat radní.

Opozice za ANO v minulosti napadla výběr firmy, která audit u krajských silničářů dělala. Podle místopředsedy klubu zastupitelů za ANO Martina Hermana bylo výběrové řízení nestandardní, objevily se například nesrovnalosti v referencích vítězné společnosti Ernst & Young. Kritizoval také, že se audit nezaměřoval na odvolaného ředitele Lichtnegera.

Vedení kraje to však odmítlo. Audit se podle něj nezabýval konkrétními lidmi, ale prověřoval hospodaření a zakázky. Podle Peckové Herman čerpal informace z předběžné zprávy a část informací špatně interpretoval.

Radní Hermana minulý týden odvolali z dozorčí rady krajské správy a údržby silnic. Důvodem bylo porušení mlčenlivosti, které stanovuje zřizovací listina organizace. Herman to označil za skandální, zároveň odmítl, že by mlčenlivost porušil. „Budu chtít konkrétní věci a příklady,“ řekl.