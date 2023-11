Dlouho připravovaný audit nakonec Dozimetr neprověří, stál přitom dva miliony

O vypracování hloubkového auditu v organizaci krajských cestářů, kteří ročně pracují s rozpočtem ve výši přes pět miliard korun, rozhodlo hejtmanství loni na podzim chvíli po propuknutí kauzy Dozimetr. „Cílem Středočeského kraje, jako zřizovatele této příspěvkové organizace, je důkladné prověření jejího hospodaření poté, co byl odvolán ředitel Jan Lichtneger, spojovaný s kauzou Dozimetr,“ píše vládní hnutí STAN na svém webu ve zprávě z loňského 17. října.

Následně začátkem letošního února byla po dlouhém výběrovém řízení zakázka zadána jedné ze dvou prestižních firem, které se přihlásily, a to auditorské společnosti Ernst & Young. Ta prověrku dokončila po zhruba čtyřech měsících, tedy letos v červnu.

„Zadání bylo velmi precizní“

Hejtmanství ale hotovou kontrolní zprávu nepřevzalo, k překvapení všech se totiž zakázkami z éry bývalého ředitele Jana Lichtnegera, a tedy ani kauzou Dozimetr, do níž měl být on a další lidé v organizaci údajně zapleteni, nezabývala.

„Zadání auditu bylo velmi precizní, musím říci, že jsme si s ním hráli několik měsíců, každý, kdo mohl, tak se k němu nějakým způsobem vyjádřil. Následně jsme měli velká očekávání, jaký bude výsledek, co z toho vyleze. A vylezlo to, co vylezlo,“ řekl krajský radní za oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS).

„Tedy, že zrovna z období řízení pana Lichtnegera auditorská firma nevytipovala žádné podezřelé investice, žádné indicie ji nevedly k tomu, aby šla do větší hloubky, což přitom bylo předmětem zadání,“ dodal radní.

„Vyhozené dva miliony“

To ostře zkritizovala opozice v zastupitelstvu. „Celý audit je naprosto k ničemu, jsou to vyhozené dva miliony korun, které zaplatí daňoví poplatníci Středočeského kraje,“ konstatoval Martin Herman (ANO).

O co jde v kauze Proč by se měl audit zabývat bývalým ředitelem KSÚS Janem Lichtnegerem, jeho bývalými kolegy a zakázkami z období, kdy cestářům šéfoval? Takzvaná kauza Dozimetr se týká především pražského magistrátu a Dopravního podniku Praha. V polovině června 2022 policie obvinila 11 lidí, mezi nimi bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) a podnikatele Michala Redla, z korupce. Kauza se ale postupně přelila i do středočeské KSÚS. Michal Redl a podnikatel Zakaría Nemrah totiž měli využít tehdejšího ředitele KSÚS Jana Lichtnegera k zajištění pravidelného neoprávněného výběru peněz od firem provádějících údržbu a opravy silnic za to, že budou dostávat zakázky. Po propuknutí skandálu byl Lichtneger z KSÚS odvolán a dnes už má organizace nové vedení. Nutno ovšem dodat, že kauza teprve spěje k soudu a nikdo zatím nebyl odsouzen.

Vedení kraje v létě oznámilo, že bude žádat doplnění chybějícího období, prověření zakázek i osob spojených s kauzou Dozimetr. Teď, po dalších čtyřech měsících, kraj hotovou zprávu již převzal a proplatí zakázku, nových zjištění se ovšem nedočkal. „Pravda je, že pana Lichtnegera v auditu zkrátka nenajdete. Chtěli jsme je k tomu dotlačit, měli jsme k tomu několik sezení. Říkal jsem auditorům zcela na rovinu a lidsky: Co to má být, vždyť takto vypadáme jako pitomci,“ řekl Bendl. „Reagovali tak, že by to byl náš politický zásah zvenčí, který auditoři nemohou dovolit. Je to auditorská firma, která má svá pravidla, vědí dobře, co mohou a co ne,“ dodal krajský radní.

Sama Ernst & Young přitom v první červnové zprávě uvádí, že vedoucí pracovníci KSÚS a zakázky k prověření byli vybráni po dohodě se zadavatelem, a též zpráva uvádí, že měla prověřovat osoby napojené na kauzu mediálně známou jako Dozimetr.

„To, že pan Lichtneger není mezi prověřovanými osobami a že zakázkami za jeho éry se kontrola vůbec nezabývala a ani nebyly do auditu nyní doplněny, jen dokazuje, že představitelé kraje chtěli ututlat okolnosti kauzy Dozimetr,“ nabídl své vysvětlení opoziční zastupitel Herman.

„Audit na základě odvolání Lichtnegera, ale bez Lichtnegera. Je to jako z Cimrmana, tam taky uvedli Hamleta bez Hamleta,“ dodal Herman.

„Není to zásahem nikoho, to garantuji, ani nemůže být, to by případná zpětná kontrola auditu odhalila. Nám to bylo vysvětleno tak, že z algoritmu, který byl zvolen, a z námi určeného zadání vyplynulo, že žádná ze zakázek tohoto období se neposuzovala. Kontrolovány ovšem byly jiné zakázky, našla se k tomu nějaká pochybení, to bude brzy ke zveřejnění,“ reagoval Bendl. Jde o zakázky z období ještě předchozího ředitele Zdeňka Dvořáka.