Opozice kritizuje výběr auditora středočeských silničářů. Je nezákonný, tvrdí

Rozpočtem KSÚS každoročně protečou miliardy korun, a tak není divu, že je dlouhodobě pod drobnohledem politiků a často také terčem sporů.

Už v předchozím volebním období, kdy kraji vládlo ANO a ČSSD, tehdejší opoziční ODS požadovala změnu vedení KSÚS i provedení forenzního (hloubkového) auditu. Současné vedení kraje v čele se STAN, ODS a Piráty proto podle očekávání krátce po volbách v roce 2020 přišlo se změnami a odvolalo tehdejšího ředitele KSÚS Zdeňka Dvořáka. Jenže výběr jeho nástupce Jana Lichtnegera nebyl úplně šťastný.

Poté, co jej policie začala vyšetřovat v souvislosti s kauzou Dozimetr, musel ve funkci skončit a nahradil jej Aleš Čermák. Právě Dozimetr byl poslední kapkou k zadání hloubkového auditu.

Opozice ve středočeském zastupitelstvu ale nyní tvrdí, že tato kontrola nemusí být zcela v pořádku. „Spousta věcí se mi tam zdá netransparentních, možná v rozporu se zákonem a rozhodně pochybných, týká se to zejména referencí a jejich hodnocení,“ řekl zastupitel Martin Herman (ANO).

Za miliardu, nebo za půl?

Zakázku na provedení auditu získala jedna z největší auditorských firem v Česku Ernst & Young (EY). Podle Hermana vyhrála zejména díky referencím o v minulosti provedených kontrolách, například pro město Zlín.

„Na zlínském magistrátu jsem zjistil, že tam prováděné audity nebyly forenzní. Další rozpor je v objemu kontrolovaných plateb, který podle EY přesahoval miliardu korun. Podle vedení Zlína ale ani jedna z referencí nebyla v objemu přes miliardu, ale jen přes půl miliardy korun,“ dodal Herman.

MF DNES má k dispozici dopis vedoucí ekonomického odboru města Zlín Jany Holcové, v němž potvrzuje, že se o „klasický forenzní audit nejednalo“. EY navíc podle tabulky poskytnuté městem Zlín prováděla čtyři zakázky a každá byla v objemu kolem půl miliardy korun. Je tedy otázkou, zda byly posuzovány samostatně, nebo jako součet.

„Jsme přesvědčeni, že jsme požadavky splnili. K ostatním zaslaným otázkám se nemůžeme vyjadřovat ani je jakkoliv komentovat, neboť společnost EY je vázána smluvní mlčenlivostí ve věci uzavřených smluv a realizovaných projektů pro klienty,“ reagovala na dotaz MF DNES mluvčí Ernst & Young Kristýna Hrubčíková.

Zakázka malého rozsahu

O zadání auditu rozhodla krajská rada, radní za oblast dopravy Karel Bendl (ODS) odmítl, že by vedení kraje postupovalo v rozporu se zákonem.

„Jednalo se o zakázku malého rozsahu do dvou milionů korun,“ upozornil Bendl. Podle něho tak hejtmanství mohlo zadat zakázku i bez této soutěže, která byla „navíc“, aby kraj postupoval transparentně. Uvedl, že reference vítězné firmy krajská rada považovala za lepší než u druhého zájemce.

Bendl zdůraznil, že kraj nechal výběrové řízení připravit externí právní firmou. I ta ale upozorňovala, že některé podmínky soutěže mohou být hodnoceny velmi subjektivně.

Napětí ovšem nevládlo jen při výběru dodavatele, ale i při samotné prověrce. MF DNES zjistila, že si pracovníci KSÚS stěžovali na někdy až „nesplnitelné“ termíny dodání podkladů, to zřejmě pod tlakem termínu odevzdání auditní zprávy. Jeden z požadavků tak podle zaměstnanců KSÚS přišel ve čtvrtek před Velikonocemi s termínem dodání v úterý, přičemž v pátek a v pondělí byly státní svátky. Vedení KSÚS proto mělo vyjádřit obavy, aby výsledná auditní zpráva měla vypovídající hodnotu.

Ředitel KSÚS Aleš Čermák to nechtěl blíže komentovat, jeho reakce je však vypovídající. „Hodně práce to bylo a hodně kolegů jsme tím zaměstnali,“ řekl Čermák MF DNES a dodal: „Uvidíme, jaké budou nálezy, poskytli jsme veškerá data, na která jsme byli tázáni, v co nejkratším čase.“

Firma předala auditní zprávu minulý pátek datovou schránkou. „Je ale velmi obsáhlá, takže se s ní musíme nejprve seznámit, budeme o ní diskutovat v krajské radě a se zadavateli, až poté budeme dávat nějaké výstupy,“ dodal radní za oblast dopravy Karel Bendl (ODS).