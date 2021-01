Praha jedná o vystavení Epopeje u Václavského náměstí a ukončení sporu

Plátna by se do nově vybudovaných výstavních prostor nastěhovala po pětileté výpůjčce do Moravského Krumlova. Záměr podporuje i vnuk Alfonse Muchy John Mucha, jehož žalobě v prosinci vyhověl Obvodní soud pro Prahu 1 a zatím nepravomocně rozhodl, že vlastníkem Slovanské epopeje není Praha, protože nesplnila autorovu podmínku vybudovat pro plátna samostatné výstavní prostory.



Hlavní město se díla nevzdává. Proti rozhodnutí soudu se plánuje odvolat.

„Pan John Mucha přišel s nabídkou řešení, že soudní spor ukončí ve chvíli, kdy bude mít Praha umístění pro Epopej, se kterým bude souhlasit,“ uvádí předseda magistrátního výboru pro kulturu Jan Wolf (Spojené síly pro Prahu / KDU-ČSL).

Podle představitele firmy Crestyl Simona Johnsona je záměr plně v souladu s představou Johna Muchy, s nímž developer jedná již rok.



„V projektu Savarin by mohlo vzniknout 3 500 až šest tisíc metrů čtverečních galerijních prostor. Rádi bychom tam umístili i virtuální svět Alfonse Muchy. Místo by mělo světovou úroveň a pozitivně ovlivní Václavské náměstí,“ uvádí Johnson s tím, že firma vybuduje poblíž výstavních sálů také nový vstup do stanice metra.

Jednou z podmínek města by totiž podle Jiřího Pospíšila (TOP 09), předsedy Spojených sil pro Prahu, bylo to, že k Epopeji nebudou moci zajíždět například autobusy.



„Projekt bychom podpořili jen za podmínky, že bude soudní spor definitivně ukončen a nebude zpochybňováno vlastnictví hlavního města Prahy,“ dodává Pospíšil. Další konkrétní podmínky podle něj město začne vyjednávat až poté, co se na tom dohodne celá koalice.

Plán potvrdila také radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě), která ovšem svému koaličnímu partnerovi vytkla, že zasahuje do její gesce.



„Pracujeme na tom a chystali jsme se o tom veřejnost informovat ve chvíli, kdy budeme znát více detailů. Takže jsem v šoku, že pan Pospíšil za Spojené síly pro Prahu bez mého vědomí zveřejnil práci, na které jsem dva roky pracovala,“ říká Třeštíková s tím, že bude s investorem projektu Savarin nadále jednat o detailech.

Po 25 letech na Těšnov

Magistrát bude v letošním roce pokračovat v kompletní rekonstrukci spodní části Václavského náměstí, která začala loni. Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu / TOP 09) by umístění Muchova díla na Václavské náměstí rekonstrukci vhodně doplnilo.

„Náměstí není padlé jen tím, že je tam dožitá dlažba a snížená kvalita veřejného prostranství, ale významným způsobem padla také náplň domů,“ říká Hlaváček.



To potvrzuje starosta Prahy 1 Petr Hejma (My, co tady žijeme / STAN). Podle něj městská část možnost umístění Epopeje na Václavské náměstí vítá.

Mucha místo levného alkoholu

„Bohužel hlavním turistickým magnetem Václavského náměstí byl před pandemií levný alkohol. Epopej pomůže vrátit centrum na úroveň kulturní metropole a přivede na Václavské náměstí takové turisty, které potřebujeme,“ říká Hejma.



Pro skutečně dlouhodobé umístění Epopeje po uplynutí pětadvaceti let, během kterých by dílo zůstalo v Savarinu, město nadále pracuje s několika variantami, které vybrala za vhodné analýza Institutu plánování a rozvoje.

Díky dočasnému využití developerského projektu by podle vedení města měla Praha dostatek času i peněz na přípravu finální varianty.



„Navrhujeme, abychom v podobném projektovém řízení, jako připravujeme budovu filharmonie na Vltavské, řešili také nový objekt na Těšnově, který by mohl obsahovat například archeologické muzeum a také sály pro Epopej. Je tu pořád možnost jednat také s majiteli Pragovky,“ uvádí Hlaváček.

Na území bývalých průmyslových podniků ve Vysočanech kolem Kolbenovy ulice by se Epopej mohla stěhovat do památkově chráněné haly číslo 19. Nadále se uvažuje i o chátrající budově vyšehradského nádraží.



„Tam jsou však jednání složitá. Ale kdyby došlo ke zvrácení té situace, která zatím vypadá na dlouhou právní bitvu, tak vrátíme Vyšehrad na stůl,“ říká náměstek.