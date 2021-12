Na investicích pracujeme, říká radnice v Mělníku a kritiku odmítá

Vláda stávajícího vedení města má relativně křehkou většinu, protože k získání alespoň jedenácti, tedy více než poloviny hlasů z 21členného zastupitelstva, bylo třeba dát po volbách v roce 2018 dohromady hned pětici uskupení – Mé město, Máme rádi Mělník (STAN), Mělničané, Spojené síly pro Mělník a ČSSD.

V opozici zůstala ODS a také hnutí ANO. Právě ODS vnímá povolební koalici jako křivdu a obcházení vůle voličů. Na počet mandátů má totiž stejnou sílu jako vítězné Mé město a na procenta ztrácelo jen necelé dva procentní body.

Starosta Ctirad Mikeš (Mé město) a místopředsedové Milan Schweigstill (za STAN) a Petr Volf (Mělničané) vedou město již nejméně druhé volební období za sebou, nováčkem je v tomto období Milan Němec z ČSSD, který získal nově zřízené křeslo třetího místostarosty.

Kanalizace potřebná, ale drahá

„Nejvýznamnější slib voličům, který se nám podařilo splnit, je zahájení stavby druhé etapy obchvatu Mělníka s dokončením příští rok v září. To výrazně uleví dopravě ve městě. Je to sice státní akce, ale město na všem intenzivně spolupracuje, a především na zahájení prací tlačilo,“ říká starosta Mikeš a hned přidává jinou akci ryze v režii Mělníka: „Je to výstavba kanalizace v městské části Vehlovice za více než 100 milionů korun, kterou jsme již zahájili a práce na ní v současné době pokračují.“

Co chtějí stihnout v Mělníku V příštím roce chce mít mělnická radnice demoliční výměr k nevzhledné budově, která hyzdí náměstí Karla IV.

V průběhu příštího roku chce vedení města zahájit stavbu tolik chybějící mateřské školy.

V září 2022 má být dokončena výstavba druhé etapy obchvatu Mělníka, má přispět ke zklidnění dopravy.

Do konce příštího roku má být ve zkušebním provozu nová kanalizace ve Vehlovicích.

Opozice ale míní, že by k této investici přistupovala zásadně jinak.

„Máme obrovské výhrady k tomu, jakým způsobem se slib voličům o výstavbě kanalizace ve Vehlovicích naplňuje. Jde se cestou obrovského zadlužování města, které na to nemá jedinou vlastní korunu,“ připomíná lídr opoziční ODS Tomáš Trejbal.

Radnice si na akci vzala úvěr 110 milionů, podle opozice za nevýhodných podmínek.

„Brzy to dopadne tak, že město nebude mít žádné peníze. Bohužel to poněkud připomíná stav celé České republiky,“ podotýká Trejbal.

Opoziční lídr také upozorňuje na dluhy v investicích pro mladé rodiny.

„Pan místostarosta Schweigstill už od roku 2014 slibuje postavit mateřskou školu. Dodneška ji nemáme. Je to velký problém, protože kapacity jsou plné a rodiče musí vozit děti do Líbeznic nebo do Prahy,“ kritizuje Trejbal.

Školka má konečně povolení

Podle místostarosty vedení města na tomto slibu intenzivně pracuje.

„Museli jsme vyřešit problém s majetkovými poměry. Stavba sice bude na městském pozemku, ale částečně to zasahuje do majetku třetí strany, které se to příliš nelíbilo. Nakonec jsme se dohodli a dostali jsme souhlas. Po třech letech jednání bylo konečně vydáno pravomocné stavební povolení,“ sdělil Schweigstill.

Investice podle něho bude zahrnuta do finančního plánu v příštím roce, kdy se také začne stavět. „Tento slib tedy splníme, i když pochopitelně do konce volebního období úplně hotovo nebude,“ upřesňuje místostarosta.

Velkým předvolebním slibem současné koalice byla rekonstrukce sportovišť v Mělníku, například krytého plaveckého bazénu či výstavba zimního stadionu. Na rozdíl od výše uvedených, tento slib radnice splnit nestihne. Podle opozice je to dobře, rozsah investic totiž vnímá jako zcela nerealistický a nezodpovědný.

„Vedení města se v tomto směru před minulými volbami chovalo populisticky. Připravilo záměry v celkové hodnotě téměř 900 milionů korun, přičemž jen plány k těmto záměrům stály daňového poplatníka miliony korun. Každý soudný člověk přitom ví, že město s celkovým rozpočtem 400 milionů nemůže nabízet voličům, že v daném volebním období zrealizuje projekty za 900 milionů,“ říká Trejbal.

Místostarosta Schweigstill připouští, že podobná investice je velmi drahá, jen v případě bazénu už by se dnes jednalo o stamiliony. „To město ve svém rozpočtu nemá a víme, že opozici to vadí, hází do toho vidle, jak jen to jde. Naším záměrem ale je mít připravenou projektovou dokumentaci a být připraveni na získání dotace, kdy na podání žádosti obvykle bývá jen velmi málo času. Bez státní dotace něco takového určitě nepůjde,“ řekl.

Bazén potřebuje rekonstrukci

„Je to věc, na které musíme pracovat, ať bude ve vedení města kdokoli včetně opozice. Pokud to neuděláme, tak jednoho dne bude muset někdo, ať už my, nebo opozice, přijmout velmi nepopulární rozhodnutí, že se bazén zavře a Mělník ho mít vůbec nebude. Už nyní je bazén, kde nedávno došlo ke dvěma haváriím, v takovém stavu, že rekonstrukce je nezbytně nutná. Je to zkrátka 40 let staré zařízení,“ dodal Schweigstill.

Přínosem pro voliče podle něho byla rovněž rekonstrukce autobusového nádraží, které se proměnilo v moderní a digitálními technologiemi vybavený terminál. Cestujícím slouží orientační tabule včetně informací o časech příjezdu či zpoždění autobusů. Městu se rovněž podařilo opravit a rozšířit parkoviště P+R nejen u autobusového, ale i vlakového nádraží. Lidi to má motivovat k většímu využívání hromadné dopravy, která již prošla integrací do systému pražské dopravy.

Opozice navíc pochvaluje činnost pro voliče v oblasti kultury. „Abych nebyl jen negativní, tak stav kultury ve městě je opravdu nadstandardní a na vysoké úrovni. Je to díky městské společnosti s podporou vedení města. Naopak máme podfinancovaný sport,“ dodal Tomáš Trejbal.