Útulek ano, parkování ne. Mladoboleslavská radnice málo investovala

Zvýšit bezpečnost a zlepšit dopravu ve městě, zavést parkovací systém, zrušit poplatky za svoz komunálního odpadu, přestavět hlavní železniční nádraží, stavět městské byty. To byly hlavní sliby mladoboleslavské ODS, které dala voličům před minulými komunálními volbami v roce 2018. Právě ODS volby vyhrála a vede město spolu s širokou koalicí tvořenou ještě ANO, uskupením Volba pro Mladou Boleslav, STAN a ČSSD. Tyto strany lidem slibovaly také výstavbu cyklostezek či dlouho chybějícího útulku pro psy. Ačkoli zbývá už jen necelý rok do nových komunálních voleb, podařilo se splnit jen část těchto proklamací.



Byty v režii města se nestavějí, vlakové nádraží chátrá, za svoz odpadu lidé platí a parkovací systém se z centra do dalších částí města také nerozšířil. Podařilo se však otevřít psí útulek, stavět cyklostezky nebo zvýšit bezpečnost.

Jediná ze dvou opozičních zastupitelů Jana Krumpholcová (Zelení) přesto míní, že vedení města neudělalo v podstatě nic. „Nevidím vůbec nic, co by udělali. Kdyby cokoli mysleli vážně, tak je to hotové dávno, není to jen o tomto volebním období, protože tam jsou už dlouhé roky stále stejní bohatě placení lidé,“ přichází s poměrně drtivou kritikou Krumpholcová.

„Po dobu více než dvou let ze tří, která máme v tomto období za sebou, velmi silně ovlivnila řešení některých věcí pandemie covidu-19. Snažili jsme se pracovat maximálně, ale některé věci z našeho programu byly náročné a nedaly se zvládnout,“ oponuje primátor a lídr mladoboleslavské ODS Raduan Nwelati. Vysvětluje, že výraznou část roku se zaměstnanci magistrátu museli věnovat akutním úkolům souvisejících s koronavirem, zároveň mnozí pracovali z domova a také politici měli omezené možnosti se scházet jak spolu, tak s veřejností.

Parkovací systém? Do roka ne

Co ještě chtějí stihnout? V příštím roce chce Mladá Boleslav pokročit s přípravou parkovacího systému. „Lidé se potřebují s novým systémem seznámit, pochopit ho a mít v předstihu vše vyřízené,“ říká primátor Raduan Nwelati.

Pokračovat bude výstavba cyklostezek. V dubnu 2022 má být dokončena trasa podél Jičínské ulice. Až bude poslední úsek hotový, cyklista se dostane bezpečně z centra města až k mostu pod dálnici D10.

V lednu 2022 bude oficiálně otevřen nově zrekonstruovaný plavecký bazén v sokolovně.

V příštím roce bude také zahájena stavba parkovacího domu v ulici U Stadionu vedle sportovní haly.

Jako příklad uvádí parkovací systém. Město prý obyvatele v situaci, kdy se vypořádávali s protipandemickými omezeními, nechtělo zatěžovat další administrativou a vyřizováním parkovacích karet. „Chceme nový systém prodiskutovat s občany na hromadných setkáních, což v této době nebylo možné. Proto jsme se v tom neposunuli, přestože jsem přesvědčený, že nový systém lidem pomůže,“ tvrdí Nwelati.

Podle něho se na všech slíbených tématech dál pracuje. S parkovacím systémem chce radnice pokročit v příštím roce, že by jej však město zavedlo do říjnových voleb, je prakticky vyloučené.

„Co se týká hlavního nádraží, komunikujeme se Správou železnic a ministerstvem dopravy. Přestavba se připravuje a věřím, že v krátké době se s ní začne,“ říká primátor. Ani tato akce však nejspíš do voleb nezačne.

Rovněž poplatek za svoz odpadu se již stávajícímu vedení města zrušit nepodaří. To však bylo podmíněno výstavbou třídírny komunálního odpadu, která ovšem kvůli sporům se stavební firmou ani nezačala. Teď město zahajuje investici alespoň do zpracování bioodpadu z domácností. „Stavba centra pro zpracování bioodpadu začíná. Následně na ni naváže třídicí linka na komunální odpad,“ ujišťuje primátor s tím, že do budoucna by lidé, kteří odpad třídí, měli platit méně než ti, kdo netřídí. „Cena odpadu v mnoha městech roste, v Mladé Boleslavi patří k nejnižším a zvedat ji nebudeme,“ dodává Nwelati.

Psí útulek a bezpečnost

Řadu věcí ale vedení města přece jen zvládlo. Pokračuje výstavba cyklostezek, aktuálně se buduje poblíž budovy soudu, a podařila se také náročná rekonstrukce starého plaveckého bazénu v sokolovně. Ten bude alternativou k městskému bazénu a nabídne také saunu či vířivku.

„Zároveň se nám podařilo vyřešit mnohaletý dluh v podobě chybějícího psího útulku, který jsme otevřeli letos ve Březně u Mladé Boleslavi. Jak jsme slíbili, v příštím roce tam otevřeme také psí hotel,“ říká náměstek primátora Daniel Marek (STAN).

Vedení města se každopádně podařilo zvýšit pocit bezpečnosti v ulicích. Radnice posílila městskou policii o pracovníky bezpečnostní agentury a také o civilní preventisty, kteří strážníkům hlásí případné problémy. Prohloubila se spolupráce se státní policií. „Na podzim jsme do města ve spolupráci s ministerstvem vnitra pozvali polské policisty, aby dohlédli na krajany, kteří sem přijíždějí za prací,“ dodává další náměstek primátora Robin Povšík z ČSSD.