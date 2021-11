Pandemie zastavila v Příbrami stavební projekty, chybějí i pracovní místa

Vyhrát volby, předat moc a usadit se mezi řadové zastupitele. Náhlý konec starostování Jindřicha Vařeky (ANO) v květnu 2019 nemile překvapil nejen některé obyvatele Příbrami, ale příliš rychlý byl jeho ústup z čela radnice i pro opozici.

Nastavený kurz se ale nezměnil, pouze se jeho řízení ujal Vařekův nástupce a stranický kolega Jan Konvalinka, kterému nyní zbývá do dalších komunálních voleb necelý rok ve funkci.

Povedený Novák a řada restů

Plán projektů tak pokračoval takřka bez zádrhelů, s jedinou výjimkou. Nikdo tehdy nemohl počítat s příchodem pandemické krize. „Prakticky všechno se zpomalilo. Dodavatelé nefungovali obvyklým způsobem, vázla i práce projektantů. Vlekly se, a stále ještě vlečou, vyjádření dotčených orgánů, třeba ČEZ a Povodí Vltavy. Typickým příkladem projektu, který takto ‚visí‘, je odstavné parkoviště na Flusárně. Obávám se, že se nám jej, bez našeho zavinění, nepodaří uskutečnit,“ podotýká současný starosta Jan Konvalinka.

Za necelé tři roky v čele radnice nicméně s kolegy dokázal dotáhnout jiné akce. Především doladil takzvanou Zelenou páteř města, jejímž centrem se stal areál donedávna chátrajícího Nového rybníka.

„Z velkých akcí bych zmínil dokončení venkovního Bistra a minigolfového hřiště na Novém rybníce a také rekonstrukci Junior klubu,“ vyjmenovává starosta s tím, že seznam hotových projektů je mnohem delší. Zmínit lze také revitalizaci Pěší zóny Cíl za 10 milionů korun, půdní vestavbu ZŠ 28. října za více než 25 milionů korun či devítimilionové vylepšení hlediště velké scény Divadla Antonína Dvořáka.

Před rekonstrukcí za více než čtvrt miliardy korun je příbramský akvapark, kde by se s pracemi mohlo začít v příštím roce.

„Na velkou pochvalu toho moc není, ale pokud bych měl něco vyzdvihnout, pak je to právě Zelená páteř města. Domnívám se, že tento projekt by se dal označit jako podařený, přispívá k rekreaci a pohodě,“ uznává opoziční zastupitel Vladimír Král (Šance pro Příbram).

Mnohem méně se podle něj současnému vedení dařilo ohledně zlepšení příbramského trhu práce. S výjimkou jednoho většího obchodního domu na periferii a příslibu rozšíření provozu místní pobočky Pekárny Hořovice, nejsou nové pracovní příležitosti na obzoru.

„Investoři se do Příbrami nehrnou, myslím, že to má za následek i odliv mladých lidí v posledních letech. Stále v plenkách je rovněž cestovní ruch. Posílení jedné autobusové linky na okraj brdské CHKO je jen nepatrný krůček, je třeba to uchopit celistvěji. I tady se totiž mohou zrodit pracovní příležitosti,“ domnívá se Vladimír Král s tím, že další mezery vidí v dopravě. Městu se sice podařilo rozšířit několik parkovišť, ale například o stavbě parkovacích domů se podle Krále už sedm let jen hovoří.

Šetříme, ale na projekty máme

Co ještě chtějí v Příbrami stihnout do voleb? Rozjet se má rekonstrukce Prokopské ulice na Březových Horách . Jde o komplexní projekt, který zahrnuje obnovu vodohospodářských sítí, veřejného osvětlení, povrchů a celkovou rekultivaci uličního prostoru včetně plynofikace.

. Jde o komplexní projekt, který zahrnuje obnovu vodohospodářských sítí, veřejného osvětlení, povrchů a celkovou rekultivaci uličního prostoru včetně plynofikace. Už brzy začne revitalizace okolí nedávno odbahněného a zpevněného Čekalíkovského rybníka . Vznikne kolem něho park, který je koncipovaný jako oddechové a relaxační místo zasvěcené přátelství mezi Příbramí a oblastí Valle di Ledro v Itálii.

. Vznikne kolem něho park, který je koncipovaný jako oddechové a relaxační místo zasvěcené přátelství mezi Příbramí a oblastí Valle di Ledro v Itálii. Pokud nedojde k průtahům, měla by být připravena, či dokonce zahájena rekonstrukce akvaparku . S rozpočtem kolem čtvrt miliardy korun půjde o jednu z největších novodobých investic města.

. S rozpočtem kolem čtvrt miliardy korun půjde o jednu z největších novodobých investic města. Vedení radnice chce připravit projekt a příští rok vysoutěžit zhotovitele parkovacího domu. Měl by stát v areálu autobusového nádraží.

Jeden z projektů parkovacího domu by současná radnice ráda rozjela ve zbývajícím roce své vlády. Podle Jana Konvalinky je nejblíže zahájení stavba na autobusovém nádraží. „Soutěž na zhotovitele parkovacího domu vyhlásíme příští rok s tím, že realizace bude v letech 2023 až 2024,“ avizuje starosta.

A nelze opomenout další vleklý plán, který navíc patří k těm finančně nejnákladnějším. Jde o velkou rekonstrukci akvaparku, jejíž odhadovaná cena přesahuje čtvrt miliardy korun. „V tuto chvíli je projekt před vyhlášením veřejné zakázky. Bohužel se v rámci povolovacího řízení stále objevují lidé, kteří se snaží rekonstrukci zabránit nebo ji alespoň zdržet,“ upozorňuje Jan Konvalinka. Považoval by proto za velmi nešťastné, kdyby se s dlouho připravovanou přestavbou akvaparku nepodařilo začít napřesrok.

Zároveň podle jeho slov město musí brát v potaz ekonomickou nejistotu, a v rozpočtu pro rok 2022 bude šetřit. Nemělo by se to ale dotknout započatých projektů. „Máme na účtech dost peněz, abychom mohli realizovat vše, co jsme si předsevzali. Investice se zpomalí až později, v okamžiku, kdy začneme rekonstruovat akvapark a připravovat rekonstrukci čistírny odpadních vod. Jen tyto dva projekty vyjdou v součtu na více než půl miliardy korun. Nevylučuji ani čerpání úvěru právě na rekonstrukci čistírny,“ předpokládá Jan Konvalinka.