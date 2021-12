Beroun investoval desítky milionů do škol a nechce být pražskou noclehárnou

Co ještě chtějí stihnout v Berouně? Obnovu chátrajícího prostranství před obchodním centrem Hvězda na Velkém sídlišti, které vzniklo v 50. letech minulého století, za zhruba 30 milionů korun. Novou podobu má druhé neoficiální centrum Berouna získat do konce příštího roku, nejpozději do jara 2023.

Dalších přibližně 35 milionů korun investuje radnice do přístavby a komplexní rekonstrukce Mateřské školy ve Vrchlického ulici na Závodí. Desítky let starý areál nechá také zateplit.