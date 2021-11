Kutnohorská radnice hlavně obnovovala památky, podle opozice stagnovala

Kompletní revitalizace Vlašského dvora i s přilehlým parkem, přeměna bývalé školy na moderní knihovnu a rekonstrukce Sankturinovského domu. To jsou hlavní pilíře investičního plánu vládnoucí koalice v Kutné Hoře. Na bývalou stříbrnou pokladnici se zaměřil další díl seriálu MF DNES Rok do cíle, který zjišťuje, co středočeské radnice stihly od voleb.