Čeká Prahu opět letní kolaps? Do Rozstřelu přijde náměstek Scheinherr

Letos například na Pražany čeká další řada velkých rekonstrukcí dopravních cest, ať už je to Libeňský most, Barrandovský most nebo třeba rekonstrukce vozovky mezi Výtoní a Palackého mostem.

Právě u posledně jmenované opravy se dokonce podle některých médií počítá s tím, že auta budou jezdit v těchto místech přes náplavku. V Rozstřelu se proto zeptáme, jestli s tím už jsou srozuměny všechny zainteresované strany i co to bude znamenat. Náplavka u Výtoně je totiž zejména na jaře a v létě oblíbeným rekreačním místem Pražanů.

Na přetřes ale přijdou i nadčasovější témata, třeba jak moc hraje v současném plánování dopravy Prahy roli ekologie. A mluvit se bude o věčném svárů cyklistů a řidičů automobilů.

Těm druhým totiž velmi často zvedají tlak nově vytvářené cyklopruhy. A to i v místech, kam by cyklista vjel snad jen omylem, jako jsou třeba pruhy na silnici arrandovu, tedy na hlavní výpadovce na Pražský okruh.

Zeptáme se, kdo cyklopruhy vlastně přesně navrhuje a projektuje a na základě čeho? A také na to, jestli by se nevyplatilo tam, kde to lze, vytvářet raději vedle silnic nové cyklostezky, než přimalovávat cyklopruhy na silnice, kde často hrozí nebezpečná kolize aut s cyklisty.

Bolestí Prahy je i nedostatek parkovišť na okrajích metropole. Ačkoliv se nedávno otevřelo největší nové P+R na Černém Mostě, snesla by se určitě i další. Budou a kde?

A čeká Prahu i pokračování tunelového komplexu Blanka? Jak to nyní vypadá s dostavbou Pražského okruhu? Sledujte živě v Rozstřelu v úterý 1. února od 11 hodin.