Dopravní infarkt nejen v Praze. Letos začne naplno oprava Barrandovského mostu

Oprava nejvytíženějšího mostu v Česku bude pokračovat druhou fází. Tady se kříží doprava z Plzně a Strakonic s tou, která míří z Budějovic nebo Brna, tudy pospíchají za prací do Prahy desetitisíce Středočechů.

Zatímco loni omezil první rok rekonstrukce dopravu jen minimálně, letos to bude horší. Praha plánuje opravy i omezení rozložit do pěti let a zachovat částečnou průjezdnost mostu. „Zachování průjezdnosti bude vždy minimálně 2+2 jízdní pruhy v obou směrech a v každém směru zde bude i odbočovací nebo připojovací pruh, tedy až v režimu 3+3,“ slibuje radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).