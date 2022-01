Rekonstrukce Libeňského mostu začne na jaře výstavbou náhradní lávky

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) připomíná, že očekávaný rozsah prací na obnově mostu bude celkem široký.

„Nehovoříme pouze o rekonstrukci části mostu přes řeku, ale o kompletní proměně komunikace od Holešovic až po Palmovku, což je celkem 1 200 metrů,“ vysvětluje náměstek.

Například v místě Rohanského ostrova komunikace částečně nevede po mostě, ale po náspu. Ten bude nahrazen nově vybudovaným mostem a nebudou hrozit komplikace například během povodní.

První dělníci se neobjeví přímo na mostě - na jaře teprve začnou práce na výstavbě provizorní, asi třistametrové lávky. Ta bude po celou dobu oprav, které skončí v roce 2025, sloužit pro pěší a cyklisty.

V lávce budou také uloženy inženýrské sítě, které nemohou po dobu oprav vést samotným Libeňským mostem.

Historie Libeňského mostu V roce 1903 na místě dnešního Libeňského mostu stál provizorní dřevěný, který vznikl částečně díky použití materiálu z dočasného mostu, který stál u Národního divadla.

Nynější Libeňský most byl pro veřejnost otevřen 29. října 1928 k desátému výročí vzniku Československé republiky.

V lednu 2016 podal návrh na prohlášení mostu za kulturní památku náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě) tehdy za iniciativu Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. Ministerstvo kultury poté obnovilo správní řízení.

Rada města v dubnu 2018 podpořila návrh nahrazení Libeňského mostu novou stavbou.

Společnost Metrostav TBR ve výběrovém řízení zvítězila také díky tomu, že ze všech uchazečů nabídla nejkratší výluku tramvají, která přesto bude trvat 365 dní a nejspíše bude soustředěna do roku 2024. Přesný časový plán výluk ale ještě není podle TSK znám.

„Co se týká harmonogramu, tak jedním ze soutěžených parametrů byla celková doba rekonstrukce, což je dva roky od zahájení prací. Druhý parametr je celková doba výluky tramvají. Konkrétní termíny budou známé po vyhotovení finálního projektu,“ říká Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

Cestující během výluky na mostě přijedou ze strany Palmovky k lávce náhradním autobusem, poté se přesunou pěšky na Maniny, kde bude zřízena konečná tramvaje číslo 1 s takzvanou úvratí, kde budou jezdit obousměrné tramvaje KT8.

Objízdné trasy

O něco déle bude trvat výluka pro řidiče.

„Ve smlouvě s Metrostavem je uvedeno, že pro automobilovou dopravu bude Libeňský most uzavřen maximálně od zahájení stavebních prací na dva roky,“ říká mluvčí TSK Barbora Lišková.

Podle ní ale dodavatel stavebních prací již deklaroval, že se bude snažit lhůtu, pokud to půjde, v maximální možné míře zkrátit. Automobilová doprava bude mít během uzavření mostu náhradní trasy.

„Ty základní povedou přes Hlávkův most a most Barikádníků. Co se týká přesného určení, kde objízdné trasy budou, ještě TSK nemá jasno. Stejné je to s termínem zahájení oprav. Teď nás čeká dvanáctiměsíční období, kdy bude připravován projekt rekonstrukce,“ říká šéf TSK Sinčák.

Podle něj s náhradními trasami už počítaly některé dříve zorganizované práce, aby jimi doprava nebyla ještě více zatížená.

„Mám tím na mysli například rekonstrukci povrchů na Hlávkově mostě, která nyní probíhá a bude dokončena letos na jaře,“ dodává. Hlávkův most ale bude potřebovat větší opravu. „Po dokončení rekonstrukce Libeňského mostu to bude největší prioritou,“ vysvětluje dále generální ředitel TSK.

Rekonstrukce 110 let starého Hlávkova mostu, jehož nosná konstrukce je ve velmi špatném stavu, by mohla začít v letech 2024, nebo 2025. Vedení města už zahájilo projekční práce pro získání nutných povolení.

Další objížďka povede přes most Barikádníků. Ani ten se v budoucnu bez péče stavbařů neobejde.

„V nejbližších letech tam budeme muset zorganizovat podrobnou diagnostiku. Předpokládáme ale, že po dobu náhradního provozu za Libeňský most bude ve vyhovujícím stavu,“ říká Sinčák.

Obávaná rekonstrukce

Pražané se velmi obávají také oprav dalšího mostu.

„Barrandovský most je ve vztahu k tomu Libeňskému na opačně straně Prahy a práce budou zahájeny v průběhu dubna nebo května letošního roku. Provoz zde bude letos omezen maximálně 3,5 měsíce a zbývající část roku bude Barrandovský most k dispozici v plné kapacitě,“ dodává Sinčák.