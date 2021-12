Asi příjezdem v sedm kolegy děsím, míní Černochová. Noví ministři pracují

Nová ministryně obrany Jana Černochová na ministerstvo v v první pracovní den dorazila již v brzkých ranních hodinách. Své sledující o tom informovala na Twitteru. Příspěvek doprovodila svým selfie, které si pořídila před Pražským hradem.

„Asi příjezdem na 7 hodinu ráno kolegy děsím, ale den má jenom 24 hodin,“ tweetovala nová ministryně, která ráno ještě nicméně neměla aktualizovaný profil, že je ministryní.

Své první kroky na ministerstvu zahraničí podniká také nový ministr Jan Lipavský. V pondělí míří na svou první zahraniční cestu, a to na Slovensko, kde se setká se svým protějškem Ivanem Korčokem. Předmětem společné schůzky budou bilaterální vztahy, regionální spolupráce ve střední Evropě a další aktuální témata.

A v úterý má program opět nabitý. „Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský se 21. prosince 2021 zúčastní setkání ministrů zahraničních zemí Visegrádské skupiny a Turecka v Budapešti. Se svými protějšky bude jednat o tématech týkající se situace v Afghánistánu, pandemie COVID-19, vztahů EU a zemí V4 a Tureckem a migrace,“ uvedlo v tiskové zprávě jeho ministerstvo.

Například nový ministr vnitra Vít Rakušan, z jehož twitterové profilu je už zřejmé, že stojí v čele silového resortu, se ujímá v pondělí řízení ústředního krizového štábu.

Rakušanův nástup do funkce do funkce bude rušný i jinak. Doprovodí ho nejméně jedna personální změna, a to odchod policejního prezidenta Jana Švejdara.

„Dospěl jsem k názoru, že moje další setrvání ve funkci není žádoucí a zbytečně by komplikovalo věcné řešení současných policejních a bezpečnostních témat. Učinit toto rozhodnutí pro mne bylo v osobní rovině těžké, profesně však bylo nevyhnutelné,“ tweetoval Švejdar.

Žádost o propuštění ze služebního poměru odešle ministerstvu vnitra 3. ledna. Skončit by tak měl 31. března.