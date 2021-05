V nejhorším budu starostovat z vězení, komentuje Novotný další dvě obžaloby

Prvních dvou trestných činů – výtržnictví a podněcování k trestnému činu – se podle obžaloby dopustil v prosinci 2019 v diskuzním pořadu Rozstřel portálu iDNES.cz. V něm řekl o někdejším policejním prezidentovi Stanislavu Novotném, že by měl viset za vlastizradu. Reagoval tak na to, jak se policejní exprezident vyjadřoval v pořadu ruské televize o stavbě pomníku vlasovcům v Řeporyjích, kde mimo jiné označil starostu Novotného za blázna.

„Oficiálně je mi lhostejný, co (Stanislav Novotný) řekl o mně, ale vadí mi, jakým způsobem zradil Českou republiku a měl by za to, vlastizrádci by měli viset, a popravdě mě pěkně naštval tím neúspěšným bulvárním novinářem, to se mě dotklo velmi. Co si to dovoluješ, ty šmejde,“ prohlásil Pavel Novotný před kamerami (v čase 27:49 ve videu níže).



V průběhu rozhovoru pak zopakoval, že „todleto je vlastizrada a vlastizrádci by měli viset“ (v čase od 28:23). Ve stejném rozhovoru také řekl, že „to, že by panu Stanislavu Novotnému měl být pomočen hrob, je prostě pravda“ (v čase od 29:06) a o dvě minuty později znovu prohlásil, že je to „vlastizrádce a měl by viset“.



Pavel Novotný v Rozstřelu (9. prosince 2019):

Řeporyjský starosta dnes u soudu odmítl, že by někdy někomu přál smrt. „Byl jsem v šoku z toho, co o mně (Stanislav Novotný) v ruské televizi před desítkami milionů diváků řekl. Fabuloval tam způsobem, na který člověk není zvyklý. Reagoval jsem na jeho vystoupení. Také jsem se nechal vyprovokovat dobrým moderátorem pořadu,“ uvedl Pavel Novotný.

Poškozený policejní exředitel ve své výpovědi řekl, že se ho výroky dotkly. „Vnímal jsem to jako něco nehorázného, co může vyvolat ve společnosti napětí a způsobit újmu mně a mým blízkým,“ reagoval Stanislav Novotný.



„Měl by viset...“ Výrok, že by měl nějaký konkrétní člověk viset, nepoužil Pavel Novotný poprvé. „Když vyhraju válku proti Rusku, nechám vás žít. Vrátím Krym Ukrajině, propustím všechny politické vězně a pověsím Lavrova,“ řekl starosta v prosinci 2019 štábu ruské televize o tamním ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi. Trestní oznámení za to na Novotného podal advokát Jiří Vyvadil, podle dostupných informací policie tuto věc odložila.

Naopak trestní stíhání a obžaloba čekaly Novotného za podobný výrok na adresu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Soudy však v tomto případě odmítly Novotného potrestat, protože se nedopustil trestného činu, ale nanejvýš přestupku. Spis poslaly do správního řízení.

„Proč jste nepodal trestní oznámení, proč jste nic nepodnikl?“ zajímalo stíhaného starostu.

„Z vás osobně obavu nemám. Hrozba mohla přijít od jiných lidí,“ odpověděl poškozený.



Trestní oznámení podali dva jiní lidé, jedním z nich je český voják, který údajně slouží v Afghánistánu.



Stanislav Novotný před soudem přiznal, že ze svého okolí, od svých přátel, nezaznamenal po výrocích starosty žádnou negativní reakci, zaregistroval ji však v internetových diskuzích.



„Považuji ho (Pavla Novotného) za nenormálního. Kdyby byl normální, tak nestaví pomníky nacistům. Vidím svět jinak, než jak ho vidí pan obžalovaný. Lidé se mě stále ptají, jak to skončí, kam je až možné ve veřejné diskuzi zajít,“ dodal Stanislav Novotný.



Na dotaz obhajoby přiznal, že není vystudovaný historik, ale právník.



Mandát k vykládání československých dějin například v ruské televizi má prý jako občan České republiky. Od obžalovaného žádá v rámci odškodnění 200 tisíc korun.

Chodící lež, řekl Novotný o Vítovi

Druhá obžaloba viní Pavla Novotného z několikaletého nebezpečného pronásledování Marka Víta, exmanžela někdejší televizní moderátorky Mirky Čejkové.



Podle obžaloby Novotný na Víta pořádal prostřednictvím svých fanoušků na sociálních sítích hon, napadal ho a dehonestoval či zveřejňoval Vítovy fotografie s informacemi, kde se právě nachází, a dalšími komentáři.

I to Novotný odmítá. Víta považuje za veřejně známého člověka, který je na internetu aktivní. Část fotografií, které Novotný publikoval, podle něj předtím zveřejnil sám Vít.



Obžalovaný starosta doplnil, že si Víta všiml už před řadou let, v době, kdy se oženil s Čejkovou. Pokládá ho za jednoho z největších sólo podvodníků v historii naší země, před soudem označil Víta slovy „chodící lež“.



Marek Vít

Novotný tvrdí, že pomáhal lidem, které Vít podvedl. Podal na něj několik trestních oznámení, ale policie nikdy nekonala. Proto na jeho praktiky upozorňoval aspoň veřejně na sociálních sítích.

Vít u soudu řekl, že jednání Novotného považuje za nebezpečné pro sebe i pro svou rodinu. „Jsou to lži, že jsem podvodník, udavač protidrogové centrály. Někteří lidé tomu můžou začít věřit, někdo mě může napadnout,“ vysvětloval Vít.



Uvedl, že si Novotného na sociálních sítích zablokoval a informace o jeho činnosti tak má jen zprostředkovaně, například od kamarádů. Přiznal, že Novotného nikdy nekontaktoval s tím, že mu jeho jednání vadí. Podal na něj rovnou trestní oznámení. Žádá také 200 tisíc korun.



Přinejhorším hodlá úřadovat z vězení

Obhajoba dnes také upozornila na podle ní nezákonné jednání Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5. Pod dozorem žalobce Radka Kytnara policie zahajovala trestní stíhání Pavla Novotného, stejný žalobce pak rozhodoval o jeho stížnosti a zamítl ji. Obhájkyně míní, že je takový postup v rozporu se zákonem i judikaturou Nejvyššího, případně Ústavního soudu. Kytnar se k tomu vyjadřovat nechtěl.

Novotný si myslí, že mu byl na policii vyhrazen jeden vyšetřovatel, který řeší všechny jeho kauzy, a na státním zastupitelství má vyčleněného svého osobního státního zástupce, který se ho snaží dostat za mříže. Připouští však, že si situaci komplikuje sám svými výroky.

„Koaliční partneři mi řekli, že mě v nejhorším nechají řídit městskou část z vězení jako Al Caponeho. Potřebuji si odpočinout, pár měsíců bych si tam klidně poležel,“ řekl iDNES.cz Novotný. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu, že si „poleží“ až dva roky. Hlavní líčení má pokračovat koncem června.



