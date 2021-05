Kristelová žaluje Novotného. Za zničenou kariéru chce půl milionu

K Obvodnímu soudu pro Prahu 5 nepřišla v úterý ani Kristelová, ani Novotný. Zastupovali je právníci – Kristelová si najala zkušeného pražského advokáta Tomáše Sokola.

Omluvila se ze zdravotních důvodů. Podle lékařské zprávy trpí úzkostně depresivní poruchou a soudní líčení by mohlo její stav zhoršit. Sokol předpokládá, že by v budoucnu mohla vypovídat, zároveň však upozornil na to, že je její zdravotní stav proměnlivý a že bude záviset na aktuálním stanovisku lékaře. Pokud bude vypovídat, tak v nepřítomnosti Novotného.



Rivalita a popichování mezi oběma stranami trvá víc než deset let. Novotný si z Kristelové dělal opakovaně legraci ironickými videi či fotografiemi, v nichž shazoval její PR aktivity.



„Vybral jsem si Katku proto, že je to snadný terč. Myslím, že ona je takový prototyp té generace zlaté mládeže, netalentovaná, nic neumí, ale to jsem já taky,“ uvedl v roce 2009 Novotný.

Pavel Novotný a Kateřina Kristelová (2014)

„Někdo se občas ptá na nějakou válku mezi námi, ale já nejsem ve válce. Pavel už teď se mnou taky není ve válce. On to má se mnou někdy tak, že funguje, jindy nefunguje,“ řekla v roce 2014 k jejich vztahu Kristelová.



V červenci 2019 v rozhovoru pro Olomouckou drbnu nynější řeporyjský starosta prohlásil: „Zhruba před dvěma a půl lety jsem se rozhodl, že zničím Kateřinu Kristelovou. Udělal jsem pro to hodně. Musím říct, že dlouho jsem se takhle nekousnul. Urazila moji ženu. Ona totiž na každého něco má, ale na mě nemá nic. Všichni se jí bojí, ale já ne.“

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný v diskusním pořadu Rozstřel

Soudce Martin Šalamoun tento výrok Novotného dnes přečetl v jednací síni v rámci dokazování. Podle advokáta to objasňuje motiv, proč se klient do Kristelové pustil. „Měla mezi více osobami prohlašovat, že jeho manželka je bývalá prostitutka,“ uvedl právní zástupce Novotného.



Sokol reagoval tak, že to slyší poprvé. Novinkou je pro něj prý i argument protistrany, že se Kristelová ještě v roce 2019 k jednání Novotného veřejně vyjadřovala tak, že ho nepovažuje za újmu a že jí naopak pomáhá.



Advokát Novotného také připomněl, že Kristelová je veřejně známou osobou a musí snést více kritiky než běžní lidé. Zpochybnil také, že je ctnostnou osobu, když upozornil, že byla v roce 2018 odsouzena za úmyslnou trestnou činnost – šlo o pornoútok na Řepkovu exmanželku Vlaďku Erbovou (podrobněji v článku Řepka se vyhnul vězení, útoky na exmanželku si musí odpracovat).

11. října 2018

Protistrana tvrdí, že kvůli opakovaným útokům Novotného trpěla Kristelová profesně, když přišla o zakázky. Jako odškodnění žádá 450 tisíc korun, řekl novinářům její advokát Sokol. Od Novotného chce i omluvu.



Soudce upozornil, že rozhodnutí lze očekávat až za několik měsíců. A to i s ohledem na rozsah dokazování, například na výslech řady svědků. Další jednání by mělo proběhnout v září.