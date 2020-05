Jsem na syna pyšná, poprvé vařil v sedmi letech, říká maminka Ládi Hrušky

Na Primě už několik let běží jeho pořad Vychytávky Ládi Hrušky. V pořadu Top Star měl rubriku Nouzovky, v níž s nadsázkou seznamuje s tipy pro boj s koronavirem. Než se proslavil jako televizní kulinářský experimentátor, učil chemii a biologii. Vydal několik kuchařek a knihu pro děti. Kvůli práci žije v Praze, v Městci Králové rekonstruuje dům.



Jak sám říká, diváky jednoznačně nejvíce ohromil recept, v němž hrají hlavní roli kuřecí kůžičky. „Po zveřejnění kuchařské reportáže u nás dokonce načas nebyly k sehnání. Řezníci mi za to děkovali. Kamarádi mi kůžičky dodnes vozí z Dubaje, kde se na každém rohu prodávají jako delikatesa podávaná s octovou omáčkou,“ směje se Láďa Hruška.

Kuchařské vlohy projevoval podle jeho maminky svým způsobem odmalička. „Rád mi pomáhal v kuchyni. Od babiček a maminky se obecně nejlíp učí. Pamatuji si, jak mě překvapil, když mu bylo asi sedm nebo osm. Zrovna jsme se vrátili z výletu a Láďa udělal boží milosti. Žasla jsem. Dodnes cítím tu vůni a vidím před sebou ty dokonalé tvary cukroví. Uvařil nám k němu i čaj a kávu,“ vzpomíná Marie Hrušková.



Práce učitele prý Hruškovi nechybí. „Svým způsobem jsem učitelem pořád, i když v televizi. To, co prezentuji, předávám dál divákům. Rozdíl vidím jenom v tom, že ve školní třídě jsem míval kolem třiceti žáků, před obrazovkou statisíce,“ říká kutil, který tráví volné chvíle nejraději vyjížďkami na kole a odpočinkem.

„Nejsem úplně cestovatelský typ. Mám dojem, že jsem ještě nestihl poznat všechny krásy Čech a Moravy. Když mám volno, rád vyrazím na kolo, pravidelně jezdím i na vodu. Když už se ale vydám do zahraničí, tak se rozhodně nepovažuji za turistu, který potřebuje oblítat všechny aktivity a výlety. Vyhovuje mi naložit se do bazénu, mít po ruce all inclusive bar a prostě relaxovat,“ popisuje.

Pro jeho maminku Marii byla nejhezčí dovolená ve Španělsku. „Tehdy se nám totiž podařilo vycestovat s celou rodinou společně, což už se nám jindy nepovedlo. Manžel míval kvůli práci dovolenou v létě omezenou. Vzpomínám ráda na večerní procházky u moře,“ říká.



Láďa Hruška přiznává, že jeho rodiče ho odmalička vedli ke spořivosti. „Rozhodně nejsem rozhazovačný typ. S penězi se snažím nakládat prakticky a efektivně. Nejlépe tak, že někomu udělám radost. Zdraví si za peníze nekoupíme, ale právě radost díky nim udělat můžeme. A teď si ji děláme tím, že rekonstruujeme bydlení,“ vysvětluje.

Jeho maminka dodává: „Až pominou vládní opatření, chystáme se na kolaudaci našeho domu, který opravujeme. Předpokládám, že se to protáhne na několik dní. Nestihli jsme totiž dosud oslavit narozeniny některých členů rodiny, tak takhle uspořádáme všechno najednou.“



V rozhovoru pro Magazín DNES Ladislav Hruška prozradil, že se v posledních letech snaží chovat zodpovědněji ke svému tělu. „I můj organismus stárne. I když jsem lenoch a sport moc v lásce nemám, každý den po probuzení dělám čtyřicet kliků. Pravidelně piji panáčka jablečného octa, abych podpořil obranyschopnost. Do jídelníčku jsem zařadil ještě jednu lidovou vychytávku. Jím lžičku skořice denně. Přidávám si ji do kávy nebo jogurtu. Skořice totiž kromě jiného nakopává imunitu, a dokonce se po ní i hubne,“ dodává.

Doma v Městci Králové prý vaří hlavně maminka, Láďa občas přiloží ruku k dílu. „Ovšem když ho navštívím u něj v Praze, do kuchyně mě vůbec nepustí. To je takové naše nepsané pravidlo,“ říká Marie Hrušková, která je na svého syna pyšná. „Která maminka by nebyla pyšná na své dítě, které se vypracuje vlastní pílí do médií. Prožívala jsem to ale spíš uvnitř sebe, navenek jsem to nedávala moc znát. Ani před kamarádkami, které se mě na Láďu vyptávaly,“ popisuje.

Její syn jí dělá radost každý den tím, že jí zavolá. „To spolu máme domluvené, jeden druhého slyšíme moc rádi. Za to jsem vděčná, každou mámu těší pozornost jejích dětí. Ujišťuje mě to v tom, že jsem Láďu vychovala dobře,“ dodává Marie Hrušková.