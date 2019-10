Starosta Řeporyjí Pavel Novotný se k výslechu dostavil v uniformě SNB

Kauza se točí kolem Novotného výroků na Twitteru. První z nich je pod tweetem Miroslava Kalouska, který se vyjadřuje k Ondráčkově cestě do samozvané Doněcké lidové republiky, kde ho přivítali se státními poctami včetně české hymny, ačkoli Česká republika tento státní útvar neuznává. Ondráček později uvedl, že to byla soukromá cesta.

„Tohle se blíží vlastizradě. Ústavní činitel, který přísahal na zákony ČR, jedná v přímém rozporu se zahraniční politikou státu a v zájmu cizí moci. O tyto hlasy (KSČM) se vláda opírá v PS, takže se nic nestane,“ uvedl Kalousek.



Novotný pak k jeho statusu přidal komentář: „Já bych si přál, aby za tohle Vondráček visel.“ Také zveřejnil k celé věci vlastní status, v kterém napsal, že je pro obžalobu Ondráčka z vlastizrady a k jeho usmrcení tajnou službou.

„Vzápětí na mě nějaký senior z Moravy podal trestní oznámení, ke kterému se přidali dva anonymové,“ uvedl Novotný ve svém pořadu Extrémní starosta na kanále Mall TV.



„Ve svůj neprospěch nemohu, jako čestný člověk, neuvést, že komunistu Ondráčka nepovažuji za sobě rovnou lidskou bytost, hluboce jím pohrdám a při představě, že je skutečně souzen polním soudem za vlastizradu, jsem opakovaně cítil erekci,“ uvedl podle svých slov Novotný při podání vysvětlení na policii ve Stodůlkách.



Poté Novotnému přišlo usnesení o obvinění ze spáchaného přečinu podněcování k trestnímu činu vraždy a předvolání k výslechu.

Novotný tak svou cestu na policejní služebnu pojal recesisticky. Oblékl si uniformu Pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti. Tím připomněl Ondráčkovu minulost – komunistický poslanec podobnou uniformu nosil ve službě před revolucí.



Novotný na dotaz Blesku, kde kostým sehnal, zažertoval: „To je z erotického obchodu, ona to má manželka ráda takové tvrdší. Na Ondráčka.“

Policistu údajně před výslechem poučil o svých právech a ujistil ho, že nikoho k vraždě nepodněcoval a nikomu nevyhrožoval, avšak na trestu smrti za vlastizradu trvá. „Požádal jsem vyšetřovatele, aby mi nedával debilní otázky. On to ale udělal, tak jsem výslech ukončil,“ uvedl Novotný. „Myslím, že na konci dostanu něco jako podmínku, nebo to klasifikují jako přestupek. Nepřipadám si vinen,“ dodal.

Uvedl také, že je podle něj dobře, že policie lidi na internetu za nenávistné komentáře postihuje, ale jeho komentář rozhodně takový nebyl.

„Koště Ondráček“ s Novotným nekomunikuje

Ondráček podle Novotného lže policistům do protokolu, když tvrdí, že byl v Doněcké lidové republice na soukromé cestě. Bavič také dodal, že na Ondráčka v červnu podal trestní oznámení pro velezradu. „Zeptal se, jak to s tím vypadá, ale nic jsem se nedozvěděl,“ uvedl.



S Ondráčkem údajně kromě dopisu, který mu napsal 5. října, nekomunikoval. Komunista mu však neodpověděl.

Novotného se zastal i předseda ODS Petr Fiala, který na svém twitterovém účtu o Novotném napsal: „Někdo ho miluje, někdo nenávidí. Svou práci starosty ale zvládá výborně, o tom jsem se dnes přesvědčil přímo v Řeporyjích. A abych nezapomněl – má samozřejmě mou plnou podporu ve sporu s komunistickým poslancem Ondráčkem.“

Podle Novotného byla porevoluční chyba, že nepostavili komunisty mimo zákon. Ondráčkovi pak vzkázal, že „je koště a že komunisti své oběti věšeli a posílali na ně tanky“.

Ondráček byl oficiálně přijat představiteli Doněcké lidové republiky (15. května 2019):