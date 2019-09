Starosta Pavel Novotný dostal peněžitý trest za nebezpečné vyhrožování

Poté, co v říjnu 2016 zmizel svědek, který měl z Víta strach, poslal Pavel Novotný pražské policii e-mail toho znění: „Dobrý den, jsem novinář a připravuji úkladnou vraždu člověka, o kterém píši a který je, tedy byl vámi vyšetřován, protože se jedná o skutečně zrůdu a vy na to se*ete, rozhodl jsem se jej zabít. To bych ale možná měl ohlásit coby trestný čin vraždy ve stádiu příprav. Prosím o radu, jak to ohlásit tak, abych vám co nejvíce pomohl, tedy u vás na lince 158 či na nejbližší služebně. Mluvím naprosto vážně, prosím nebrat na lehkou váhu. Jsem duševně zdráv a rozhodl jsem se pana Marka Víta zavraždit," uvedl Novotný, podepsal se a připsal svoji adresu.

Kvůli e-mailu ho policie obvinila z nebezpečného vyhrožování a soudce Martin Fila potrestal Novotného letos v květnu trestním příkazem, v němž mu uložil peněžitý trest ve výši sto tisíc korun. Novotný proti tomu podal odpor a soud tak musel projednat obžalobu v hlavním líčení.

Bývalý novinář a nynější řeporyjský starosta tvrdí, že Víta nikdy zabít ani zranit nechtěl. Neobvyklým krokem chtěl policisty trochu rozhýbat. Na Víta totiž podal několik trestních oznámení, ale nic se nedělo.

„Možná ta forma, kterou jsem zvolil, nebyla úplně nešťastnější. Nemám v úmyslu zanechat své snahy dostat pana Víta před spravedlnost, ale rozhodně se to (výhrůžný e-mail) nebude opakovat. To, k čemu jsem se uchýlil, k tomu se uchylují naprostí zoufalci. V tu chvíli jsem byl naprostým zoufalcem. Po tom, co jsem s policií prožil (odložená trestní oznámení). Ale vím, že jsem schopen dostat toho člověka před soud i jinak. Hodlám se tím v budoucnu řídit,“ uvedl v jednací síni Novotný.

Marek Vít Tvrdí o sobě, že je marketingovým manažerem FC Barcelona, vedení klubu však v minulosti vydalo prohlášení, že ho nezná. Je exmanželem moderátorky Mirky Čejkové. Vzali se v roce 2005, když byl Marek Vít ve vězení za milionové podvody. Rozvedli se o šest let později. Čejková ho obvinila z domácího násilí. Samozvaný manažer se rád fotí s celebritami na večírcích.

K soudu se v srpnu musel dostavit také Marek Vít. „Asi před dvěma lety mi zavolali kriminalisté, že jim došel e-mail od Pavla Novotného, že mě chce zavraždit. Stalkování a vymýšlení kauz pokračovalo i na jeho webech. Vymýšlel si, že jsem udavač, podvodník. Desetitisíce jeho sledujících mě sledovaly. Ti také říkali, že mě zabijí. Kamkoliv jsem přijel, někdo mě hned vyfotil a poslal mu to. Když byl na fotce někdo, koho neznal, hned zjišťoval, kdo to je, a vyhrožoval mu. Dělo se to tři roky v kuse, proto jsme tady,“ prohlásil Vít s tím, že nemá strach přímo z Novotného, ale z jeho facebookových fanoušků. Bojí se také o svou rodinu.

Soudce uvedl, že se Novotný dopustil trestného činu. „Je nepřijatelné, aby někdo napsal policii e-mail, že někoho zavraždí, a čekal, co se bude dít. Pohybujete se (ve vztahu k Vítovi) na tenké hraně, ale v tomhle konkrétním případě to už bylo za hranou,“ řekl soudce Fila.



Dodal, že Víta nepovažuje za žádného svatouška. „Pan poškozený není nějakou aureolou důvěryhodnosti. Několikrát měnil svoji výpověď. Z vás osobně (z Novotného) strach nemá. Řekl, že pokud byste se potkali v ringu, tak vás za dvě minuty vyřídí. Má však určitý strach z vašich fanoušků. Vyvolal jste v něm tísnivý pocit,“ vysvětlil soudce.



Původní uložený postih sto tisíc korun nakonec snížil o třetinu na 66 600 korun. Je ve výši jeden a půl násobku starostova platu, což je podle Fily dostačující. Novotný byl s výsledkem spokojen. Uvedl, že se proti rozsudku pravděpodobně neodvolá a částku zaplatí.