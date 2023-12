Z Podbaby do Podbaby. Praha nechá zpracovat studii okružní linky metra

„V rámci studie proveditelnosti se bude řešit, kudy přesně ta okružní kolejová linka povede, jakou technologii budeme využívat - a co by to tak zhruba mělo stát. Je to záležitost, kde se snažíme dívat do budoucna, dopředu na několik desetiletí, kdy ten stávající dopravní systém rozhodně nebude stačit ani obyvatelům Prahy, ani návštěvníkům,“ řekl po jednání radních náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Koordinátora s využitím externí právní kanceláře vybere odbor dopravy magistrátu. Posléze ve spolupráci s městskými organizacemi připraví podrobné zadání pro veřejnou zakázku a povede předběžné tržní konzultace.

„Druhým krokem bude samotný výběr zpracovatele studie proveditelnosti na základě podrobného zadání zajištěného koordinátorem, který zároveň upřesní očekávané náklady na zpracování studie proveditelnosti na základě předběžných tržních konzultací,“ stojí v dokumentu, který radní schválili v pondělí.

Podle dokumentu je studie nezbytná i s ohledem na snižující se množství peněz na rozvoj dopravní infrastruktury.

Nová linka by podle dřívějších vyjádření zástupců města mohla vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany a Čakovice, a v druhé fázi severně zpět do Podbaby. Trasování a další parametry možné nové linky však budou vycházet z dalších studií.

Dopravní podnik (DPP) zahájil loni stavbu úseku linky metra D z Pankráce na Olbrachtovu ulici, který nedávno dělníci prorazili. Na ten naváže úsek na Nové Dvory. Jako poslední vybudují úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Celkové náklady na linku D by měly být při započtení inflace předběžně 52,09 miliardy korun.