Část nové trasy s přídomkem D, jež do vínku dostane modrou barvu, povede paralelně s dnes již přetíženou trasou C. Kromě rychlejšího spojení do dalších částí města tak pomůže rozložit objem dopravy ze sídlišť na jihu města.
|
Prošli jsme metro D: Část tunelů je vybetonovaná, na Pankráci ještě razí
Pro potřeby nové trasy vznikne také zcela nové depo nedaleko bývalého masokombinátu (dnes Sapa). Stát bude v místech areálu mezi Vídeňskou ulicí a Kunratickou spojkou, poblíž budoucí konečné stanice v Písnici. Tam má rovněž vzniknout nový autobusový terminál, na který se přesune část dálkových linek a parkoviště P+R pro více než osm set automobilů.
Jak budou vypadat stanice
Sladěnou podobu celé trasy má na starosti architekt David Vávra. S ním však spolupracuje řada dalších umělců, kteří vdechnou osobitý styl každé ze stanic.
|
Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D
V prvním úseku metra z Pankráce do Písnice bude osm stanic:
- Pankrác
- Olbrachtova
- Nádraží Krč
- Nemocnice Krč
- Nové Dvory
- Libuš
- Písnice
- Depo Písnice
Město doposud pracuje s pracovními názvy stanic, které se odkazují na jejich polohu. Některé z nich však už nyní vyvolaly odpor – vadí například pojmenování hned druhé stanice, nazvané podle blízké ulice.
Plán metra D v Praze. | foto: DPP
Radnici Prahy 4 se nelíbí spojení se spisovatelem Ivanem Olbrachtem, jemuž vytýká angažovanost v komunistické straně.
|
Stanice s duší. Praha vyhlásí soutěž na vzhled stanic metra D Náměstí Míru a Náměstí Bratří Synků
O podobě dvou stanic v navazujícím úseku ještě rozhodnuto není. Město oznámilo vyhlášení soutěže na vzhled stanic Náměstí Bratří Synků i Náměstí Míru v září 2025.
Vlaky pro metro D
Specialitou trati budou na rozdíl od ostatních pražských linek automatické soupravy, které už jezdí v zahraničí, například v italském Turíně. O nasazení vlaků bez strojvedoucích rozhodlo město už v roce 2015. Zakázka na výrobu celkem 69 souprav, technologie a údržbu za 86 miliard v současnosti probíhá. Na nové trase by jich zatím mělo jezdit 16.
Vlaky s proskleným čelem však budou plně kompatibilní s ostatními linkami a zároveň umožní i nouzové řízení. V plánu je také použití bezpečnostních stěn na nástupištích – jejich fungování se již dnes zkouší ve stanici Zličín na trase B.
Automatizace provozu by měla přinést vyšší průměrnou rychlost i spolehlivost a zároveň pomoci snížit náklady. Do budoucna proto město počítá s nasazením souprav bez strojvedoucích i na stávající linky.
Kam povede dál
Město si před několika měsíci nechalo vypracovat studii o možném dalším pokračováním trasy z Náměstí Míru. Ve hře jsou nyní dvě varianty – jednou z nich je vedení východním směrem na Žižkov a dále do Vysočan, což prosazuje radnice Prahy 3.
Tou druhou, která je v současnosti pravděpodobnější, je vedení přes Hlavní nádraží, kde by znovu křížila linku C, a další pokračování směrem na Náměstí Republiky.
Zdržení a zdražení
Původní otevření plánoval pražský magistrát zhruba na rok 2023 nebo o rok později. První úsek z Pankráce k budoucí stanici pod ulicí Na Strži se však začal stavět až v roce 2022. Ještě tehdy se počítalo s dokončením celé trasy do sedmi let.
Zdržení však přišlo záhy, jelikož antimonopolní úřad opakovaně rušil vítězství společnosti Subterra z koncernu Metrostav. Důvodem byly nedostatečné zkušenosti se stavbami tohoto druhu. Termíny se proto posunuly.
|
Stopka tendru na metro D. Soud zakázal podepsat smlouvu s případným vítězem
Dnes se počítá s otevřením první části z Pankráce do Písnice nejdříve v roce 2031, později by mělo přibýt i depo v okrajové pražské části a v roce 2034 také prodloužení na Náměstí Míru. Další odklady však nelze vyloučit.
A ta cena taky nesedí
Prvotní odhady mluvily o ceně okolo padesáti miliard korun. S nimi však zamíchalo zdržení i inflace. Už před šesti lety pražský dopravní podnik odhadoval cenu celé stavby od Náměstí Míru až do Písnice na částku okolo 73 miliard korun.
V roce 2021 už částka vyšplhala na 98 miliard a počátkem letošního roku se počítalo dokonce se 120 miliardami. A ani cena nemusí vinou stálých zdržení přestat růst.