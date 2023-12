Lepší jízdní řády nebo kanalizace? Data ze SIM karet ukazují skutečný pohyb lidí

Změny počtů obyvatel podle úřadu souvisejí například s dojížděním za prací či studiem, kdy se lidé nevracejí každý den domů, ale způsobuje je i nenahlášení změn bydliště do evidence obyvatel. I proto třeba v Ústí nad Labem žije oproti statistikám až o devět tisíc lidí méně.

To všechno a mnohem více ukazují data sesbíraná anonymní data ze SIM karet od všech operátorů. „Myšlenka něco takového realizovat je poměrně starší, už jsme o tom přemýšleli v roce 2017. První část projektu je hrazená z fondu Evropského hospodářského prostoru,“ popsal ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ministerstva vnitra David Sláma.

„Je celá řada možnost využití dat v praxi. Například při územním plánovaní a rozvojové koncepce se dá se kapacita výjezdů rychlé záchranné služby, protože víte, kolik lidí je potřeba v té oblasti obsloužit,“ podotkl Sláma.

Mapa nejčastějšího vyjížďkového směru z každé obce. (5. prosince 2023) | foto: Ministerstvo vnitra

Využití by mohla data najít i při dopravním plánování, tedy zajištění dostatečného vlakového či autobusového spojení. Dále by obce podle nich mohla zajišťovat občanskou vybavenost, tedy dostatečné zajištění služeb, lékáren, parkovišť a podobně.

„I při krizovém řízení se dají využít, tedy plánování záchranných služeb či evakuací třeba při různých živelných katastrofách,“ přiblížil Sláma.

Plánování kanalizace i turistických tras

Jiří Čtyroký z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) řekl, že metropole jako obec potřebuje vědět, kde se lidé pohybují v průběhu dne, týdne i měsíce.

„Praha poměrně výrazně zasahuje do Středočeského kraje, jezdí se mezi nimi kraji za prací či rekreací. Potřebujeme vědět, jak velký obrat je v jednotlivých obcích a kdy. Toto vše nám data můžou pomoci říci. Využije se to pro plánování pražské integrované dopravy, optimalizaci jízdních řádů, lokalizaci bydlení či pracovních příležitostí,“ podotkl Čtyroký.

Podle místostarosty Trutnova Tomáše Eichlera data pomůžou především při turistickém plánování. „Lidé jezdí na Sněžku či do ZOO. Díky datům jsme zjistili, že jsou i další flustery. Je pak snaží predikovat dopravu, ta se změní příští rok, až polská strana dokončí svou dálnici,“ řekl Eichler.

Podle něj by bylo dobré do dat zapojit i přeshraniční pohyb, jelikož spousta polských turistů míří do Trutnova a obec by se mohla připravit i na ně.

A data mohou pomoci třeba i s analýzou turistického ruchu ve Špindlerově Mlýně, kde se podle zjištění v pondělí kolem sedmé ranní pohybuje zhruba 2 400 lidí, v neděli ale 5 800. V Křivoklátu se zase první den v týdnu ve tři odpoledne pohybuje asi 520 lidí, zatímco na konci týdne 1 150.

Například v Dolních Břežanech data již pomohla při plánování kanalizace. Praha pro změnu „Největší výstup v Praze ve spolupráci se Středočeským krajem bylo územní plánování dopravy. Využívá se to pro lokální rozvahy třeba o parkovacích místech, škol či školek,“ dodal Čtyroký.

Lepší data než ze sčítání obyvatelstva

Vedoucí oddělení dat, analýz a evaluací z brněnského magistrátu Jan Zvara řekl, že data jsou přesnější než třeba při sčítání obyvatelstva. „Při měřeních se ukázalo, že je spousta lidí, kteří nemají stálé pracovní místo, za 8 hodin práce se někde zdrží třeba jen půlhodiny, jde třeba o donáškové služby,“ vypíchl Zvara.

Projekt byl zatím jednorázový, další měření zatím nejsou naplánovaná. „Není potřeba to dělat každý rok, ale třeba za tři či pět let, kdy proběhne více změn v komerční oblasti,“ podotkl Sláma.

Při sběru dat proběhla v letech 2021 až 2023 čtyři měření, každé mělo 28 dní. Měřilo se tedy více než 100 dní v roce. Na jaře, kdy nejsou prázdniny, i v létě a zimě při sezonních výměnách.

Data pocházejí ze 10,3 milionu SIM karet ze 14 milionů od všech třech mobilních operátorů, tedy Vodafone, O2 i T-Mobile. Podle Slámy 1,2 milionu lidí nemá SIM kartu, především děti a senioři. Ministerstvo vnitra data nakoupila v rámci veřejné zakázky za 1,1 milion eur, celkový rozpočet byl 1,3 milionu eur (cca 30 milionu korun). Jsou plně hrazena z fondu Evropského hospodářského prostoru a Norska.