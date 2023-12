Zlínský kraj bude mít lepší spojení s Brnem, cestující ušetří skoro hodinu

Přímých autobusových spojů ze Zlína do Brna jezdí dost, zejména ve špičkách. Doba jízdy ale u některých dosahuje téměř dvě a půl hodiny, přičemž zastavují na dvaceti zastávkách, tedy téměř v každé obci na trase. Pro tamní obyvatele je to dobré, pro cestující, kteří chtějí být co nejdříve v Brně, to znamená zdržení.

Proto Zlínský kraj, který si objednává linkovou autobusovou a regionální vlakovou dopravu, přichází se změnou: ze Zlína a z Uherského Hradiště začnou do moravské metropole jezdit zrychlené autobusové spoje, které budou vesnickými zastávkami pouze projíždět. A to od neděle 10. prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády.

„Mezi Zlínem a Brnem budou zrychlené spoje jezdit co dvě hodiny a trasu urazí za hodinu a 35 minut. Zastavovat budou pouze v Kroměříži na autobusovém nádraží a Milíčově náměstí a v Brně na Tržní,“ přiblížil náměstek zlínského hejtmana pro oblast dopravy Radek Doležel.

Mezi Brnem a Uherským Hradištěm budou jezdit každou hodinu. Trasu zvládnou za hodinu a dvacet minut a zastaví ve Starém Městě, v Buchlovicích a v Brně na Tržní.

„Při cestě z Brna se pak spojení v Uherském Hradišti rozvětví. Jednou za dvě hodiny pojede přes Napajedla do Zlína, jednou za dvě hodiny přes Uherský Brod a Luhačovice do Valašských Klobouk,“ upřesnil Doležel.

Podněty vzešly přímo od cestujících

Ze Zlína do Brna pojedou zrychlené spoje desetkrát denně v pracovní dny a sedmkrát denně o víkendu. Z Uherského Hradiště ve všední dny desetkrát, o víkendu šestkrát.

Krajská společnost Koved (Koordinátor veřejné dopravy) sbírala od cestujících podněty, z nichž vyplynulo, že by takové autobusy uvítali nejen studenti, kteří jezdí do Brna do školy, ale i starší lidé.

„Brno bývalo krajské město pro Zlín i Uherské Hradiště, takže jsou tam úřady i vysoké školy, které využívají občané z našeho kraje,“ zmínil jednatel Kovedu Martin Štětkář.

Podle něj navíc ze spojů, které jsou pomalejší, odcházejí cestující ke konkurenci.

„Teď se dostáváme na časy, které mají komerční linky dopravců. Navíc ve frekventované časy nemívají volné místo k rezervaci, takže je tady potenciál i poptávka,“ je přesvědčený Štětkář.

U nových spojů bude možná rezervace místa včetně invalidního vozíku a kočárku. V budoucnu by mohly spoje jezdit i z dalších okresních měst kraje.

Jančura: Kraj nemá konkurovat soukromníkům

Podle Radima Jančury, majitele společnosti RegioJet, která vypravuje autobusy mezi Zlínem a Brnem, pocítí novou konkurenci každý dopravce na této trase. „Když mu potom chybí cestující, nezbývá mu než spoj zrušit, nebo zdražit,“ nastínil.

Podle něho bývají jeho autobusy mezi Zlínem a Brnem dopředu vyprodané nejčastěji jen v pátek a v neděli, podobně jako u jiných soukromých dopravců. Jančura je navíc přesvědčený, že by se kraj měl starat především o dopravní obslužnost uvnitř kraje.

„Pokud chce kraj konkurovat soukromému sektoru, který spoje zajišťuje bez dotací, tak je to špatně,“ domnívá se Jančura. „Krajský autobus má mezi Zlínem a Brnem zastavit na deseti až patnácti zastávkách.“

Štětkář zmínil, že kraj musí zajistit konkurenci v dopravě místní i dálkové. „Lidé chtějí využívat zrychlené spoje a Zlínský kraj v tom trošku zaspal,“ řekl.

Hejtmanství ale nachystalo i další změny. Mezi Zlínem a Holešovem, Zlínem a Fryštákem, Holešovem a Kroměříží a Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem zavede taktovou dopravu. „Fryšták, Holešov, Hlinsko pod Hostýnem, Brusné, Bystřice pod Hostýnem a Podhradní Lhota budou fungovat jako přestupní uzly,“ podotkl Doležel.

Posílí se i vlakové spoje

V praxi to bude znamenat, že v jeden čas by nemělo ze Zlína vyjíždět ke zmíněným městům víc spojů najednou, ale postupně. Místo tří v pár minutách to budou tři během hodiny po dvaceti minutách. Nově přibude i víkendové večerní spojení ze Zlína přes Fryšták a Holešov do Kroměříže a nové večerní spoje začnou jezdit mezi Zlínem, Kvasicemi a Kroměříží.

Pokud jde o železniční dopravu, České dráhy (ČD) posílí spojení v ranní a odpolední špičce mezi Kroměříží a Bystřicí pod Hostýnem. „V nejexponovanější době bude v tomto úseku zkrácen hodinový interval na půlhodinový, mimo špičku pak ze dvou hodin na hodinu,“ uvedl mluvčí ČD Petr Pošta.

Ve špičkách pracovních dnů budou jezdit nové spěšné vlaky mezi Olomoucí a Starým Městem. Ráno přibudou spoje na tratích z Otrokovic, do Zlína a Vizovic a z Bylnice do Bojkovic.

Novinkou je i to, že vlaky ve Zlínském kraji budou od příštího roku vybavené automaty na jízdenky. Koupit si je budou moci lidé, kteří nastoupí ve stanici, kde není pokladna. Automaty budou přijímat hotovost i platební karty.

Změnou bude také to, že na trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic skončí motorové jednotky RegioNova, které nahradí modernější RegioShark.

