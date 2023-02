Staré tváře v nové radě. Kdo jsou ti, kteří usednou do vedení Prahy?

Lékař a poslanec, který nedávno oslavil své 79. narozeniny, se za svůj život stane primátorem již podruhé. V čele města stál už mezi lety 2010 a 2013, ale před koncem volebního období ho zastupitelé odvolali.

Ve své gesci bude mít bezpečnost, energetiku a zahraniční vztahy. Mezi jeho hlavní úkoly v tomto volebním období ale bude především udržet koalici po celé funkční období, což vzhledem k ideovým neshodám mezi SPOLU a Piráty bude náročný úkol.

Náměstkyní pro sociální věci, bydlení a zdravotnictví se stane současná starostka Prahy 2. Podobně jako Svobodu, i ji v roce 2013 odvolali zastupitelé z rady, kde zastávala pozici radní pro majetek.

Rada města má 11 členů 4 náměstkové primátora. Budoucí primátor Bohuslav Svoboda bude jedenáctým členem.

6 radních. Tři zástupci ODS, dva TOP 09, dva STAN a čtyři místa obsadí Piráti.

Nelehké úkoly na ni čekají zejména v sociální oblasti, jelikož na Pražany dopadá už od minulého roku stále větší krize. Akutní rozvoj také potřebuje síť adiktologických služeb a nedostatek bydlení patří k jednomu z největších problému metropole.

Náměstkem pro kulturu, cestovní ruch, památkovou péči, výstavnictví a péči o zvířata bude europoslanec a bývalý poslanec Jiří Pospíšil. Po usednutí v radě by se měl zaměřit zejména na to, aby byly kulturní akce kultivované. Příkladem, který v poslední době kvůli hluku potrápil Pražany, jsou třeba Branické ledárny, kde probíhal hudební festival prakticky celé loňské léto.

Zdeněk Kovářík (ODS)

Budoucí radní pro finance už v radě hlavního města seděl, a to dokonce osm let od roku 1994 do roku 2002. Jakožto nový správce městské kasy bude mít Kovářík před sebou těžké rozhodování. Po celém městě je rozjetá obrovská řada investičních projektů, které bude potřeba dotovat, ale rovněž bude město muset v době ekonomické krize co nejvíce šetřit.

Michal Hroza (TOP 09)

Současný místostarosta Prahy 4 pro majetek a kulturu se ujme zcela nové gesce, a to infrastruktury. Na povel bude mít například Pražskou vodohospodářskou společnost, která bude muset pokračovat ve snaze o obnovu mnohdy velmi starých vodovodů a kanalizací. Společně s Technologiemi hl. m. Prahy před ním stojí také úkol dokončit výměnu pouličního osvětlení za úsporné LED žárovky.

Z dosluhující primátora by se měl stát příští týden 1. náměstek pro dopravu. Vystudovaný lékař po současném náměstkovi pro dopravu Adamu Scheinherrovi (Praha sobě) zdědí řadu rozjetých projektů, jako stavbu metra D nebo nově vznikající tramvajové tratě, ve kterých je potřeba pokračovat. Velkým tématem, podobně jako v předchozích letech, bude v pražské dopravě dostavba okruhů a rozvoj P+R parkovišť.

Komrsková v minulém volebním období zastávala post 1. místostarostky v Praze 10. Nyní se má stát náměstkyní primátora pro životní prostředí a na přání Pirátů také explicitně náměstkyní pro klimatický plán.

V rámci něj bude Komrsková muset například zavést v Praze principy cirkulární ekonomiky, a to třeba prostřednictvím vybudování bioplynky na zpracování gastroodpadu, nebo usilovat o větší energetickou soběstačnost metropole. V plánu má také vybudování energocentra v Bubenči.

Současný radní se bude muset vzdát resortu bydlení, místo něj ale dostane svěřený majetek a legislativu, přičemž transparentnost mu v gesci zůstane. Do zastupitelstva se Zábranský poprvé dostal už po volbách v roce 2014 a stal se ve 20 letech jeho nejmladším členem. Jeho úkolem nyní bude především zprocesovat směny některých pozemků se státem, na kterých budou následně moci vyrůst městské byty.

Daniel Mazur (Piráti)

Fyzik s doktorátem z Chicaga a bývalý starosta Prahy 5 se jakožto radní ujme IT, inovací, Smart city a vědy a výzkumu. Projektem, který by rozhodně neměl zapadnout, je Energetický ekosystém. V minulém roce ho započala společnost Operátor ICT s tím, že připravila přehled energetické náročnosti městských budov spolu s doporučeními pro snížení spotřeby. Dále je potřeba rozvíjet magistrátní Portál Pražana a systém Lítačky.

Jediným, komu i příští čtvrtek zůstane stejné křeslo v radě, je architekt a urbanista Petr Hlaváček, který i nadále bude náměstkem pro územní rozvoj. Má jeden životně důležitý úkol, a tím je stavět. Nejde jen o nové čtvrtě, ale také o městské byty na rozsáhlých pozemcích, které hlavní město pro tyto účely svěřilo Pražské developerské společnosti.

Starosta Kolovrat a vystudovaný pedagog se na magistrátu chopí funkce radního pro školství a sport. Obě svěřené oblasti jsou ale v současné chvíli v Praze v prekérní situaci. Sportovní kluby, které likvidují drahé energie, bude město muset podpořit. V případě školství je potřeba rozšířit nedostatečné kapacity ve školách, zejména těch středních.