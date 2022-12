Hřib: V dopravě se nám dařilo, volný trh dostupnost bydlení nevyřešil

Co říkáte na poslední zastupitelstvo?

Tři měsíce jako dosluhující primátor Prahy čekám, abych mohl důstojně předat vedení vítězi voleb. Vyjednavači koalice SPOLU se ale nebyli schopní domluvit s demokratickými stranami na standardní koalici, nebyli nakonec schopní se domluvit ani s ANO na opoziční smlouvě a naštěstí nebyli schopní se ani domluvit mezi sebou na protiprávním mocenském kroku s primátorem mimo radu, když zákon jasně říká, že primátor je součástí rady.

Neúspěšná jednání o novém primátorovi Pražští zastupitelé minulý čtvrtek nezvolili primátorem lídra SPOLU Bohuslava Svobodu (ODS). Po mnohahodinovém bezvýsledném jednání volbu odložili a přerušili ustavující schůzi až do 16. února 2023. SPOLU se původně domluvilo s hnutím ANO, že zvolí primátorem Svobodu, ale zbylých deset radních volit nebudou. Nakonec ale obě uskupení neměla dostatečný počet hlasů, svůj postoj totiž změnila zastupitelka SPOLU Hana Kordová Marvanová. Proti volbě se postavili také Piráti, Praha Sobě a SPD. Volby v Praze vyhrálo SPOLU před ANO a Piráty. Preferovaná varianta spolupráce pro SPOLU je s Piráty a STAN, avšak jednání skončila neúspěchem. Letošní jednání je nejdelší v historii Prahy od roku 1993.

Z rozhodnutí Hany Marvanové jste musel mít radost.

Oceňuji zásadový postoj paní radní Kordové Marvanové, která odmítla zradit slib, jenž dala koalice SPOLU svým voličům před volbami. Je pochopitelné, že jako politická vězeňkyně odmítla být součástí hlasovací mašinerie s bývalou agentkou StB a že jako právnička nechtěla podpořit legislativní paskvil, který by pak stejně zřejmě zrušil soud.

Zajímá mě aktuální chod městské rady. Stáhlo se z jednání rady něco, co se stáhnout nemuselo? Zdržoval se třeba nákup policejních uniforem...

Konkrétně uniformy už konečně prošly, protože byly nově zřízené i další výbory, třeba bezpečnostní, který právě tyhle věci mohl projednat. Blokuje se například školský projekt z evropských peněz Hardware Lab, který má podpořit vzdělávání v technologické oblasti. Podle mě úplně zbytečně.

Jak byste se v této situaci zachovali vy?

Doufám, že my bychom se do té situace nedostali, vstřebali bychom fakt, že očekávání byla vyšší, a akceptovali bychom skutečnost, že bychom nevládli sami celému městu. Proslýchá se, že největším problémem SPOLU je jejich interní koaliční smlouva, kde mají nějak rozdělené „pašalíky“ a z toho nemohou couvnout. Kdyby to tak nebylo, ODS by neměla radního pro investice, dělal by to někdo ze STAN. Potom by to bylo férové a odpovídající výsledku voleb.

Minulé volební období

Prahu za vaší vlády zasáhly dvě velké krize. Dalo se něco udělat lépe?

Problematické bylo například to, že se mi nepodařilo přesvědčit tehdejší vládu v čele s Andrejem Babišem (ANO) a Janem Hamáčkem (ČSSD) o tom, aby zrušili nesmyslné opatření ohledně „vycházek“ do Středočeského kraje, které byly tehdy zakázané. Na takové krize jsme se ale nemohli připravit o moc lépe. I krizové plány připravené právě pro pandemie či migrační krizi počítaly s mnohem menším počtem nakažených nebo uprchlíků.

Po pandemii přišla uprchlická krize. Proč jste veřejně tolik tlačil na vládu? Neříkala si tehdejší situace spíše o kompromis a dialog za zavřenými dveřmi?

My jsme hlavně chtěli a stále chceme, aby vznikl přerozdělovací mechanismus pro uprchlíky, protože jich i v současnosti máme čtyřikrát více než ostatní kraje. Pokud by měla následovat další vlna, což může být dle vládních predikcí až půl milionu lidí, tak Praha bohužel není schopná vstřebat žádné další uprchlíky. Není to jen o provizorním bydlení či o místech ve školách. Nechceme vytvářet nějaká ghetta. V půlce března jsme na to apelovali, doteď tady ale bohužel žádný mechanismus není. Proto jsem musel na pana premiéra takto, jak vy říkáte, „tlačit“.

V programovém prohlášení z roku 2018 jste se zavázali řešit dopravu a bydlení. Povedlo se vám to?

V roce 2021 začala stavba rekordního počtu bytů. Podařilo se nám to tedy rozhýbat, navíc díky směnám se státem město získá více pozemků, na kterých budou postupně vznikat nové bytové čtvrti.

Dostupnost bydlení v metropoli je ale nyní nejhorší za deset let. Co jste udělali pro to, aby se situace zlepšila?

Volný trh to bohužel nevyřeší, tato představa selhala. Pomoci může například regulace Airbnb. Rádi bychom také měli pravomoce, které mají západní metropole. Tedy stanovovat jasná pravidla nad rámec starých zákonů, které nepočítaly s digitalizací.

Vaší radě byla vyčítána především špatná koordinace dopravních staveb, kvůli kterým se po městě tvořily zácpy...

V dopravě se nám podle mě velmi dařilo, máme rekordní počet investic, namátkou stavba metra D, stavíme a opravujeme mosty a silnice, štvanickou a trojskou lávku a další. Koordinace dopravních uzavírek byla podle mě v pořádku, což ilustruje třeba bezproblémová oprava Barrandovského mostu.

Jaké byly čtyři roky v roli primátora? A co byste vzkázal svému nástupci?

Bylo to rychlé, i díky dvěma bezprecedentním globálním krizím, kterými jsme podle mě prošli se ctí. Pokud bude mým nástupcem Bohuslav Svoboda (SPOLU), tak bych mu přál hlavně to, aby to nedopadlo takovou katastrofou jako za jeho minulé vlády, kdy došlo ke dvěma změnám koalic a město přišlo o miliardy z evropských fondů.