Město versus trh. Radní rozhodnou, kdo se bude starat o přístřešky MHD

13:00 , aktualizováno 13:00

Pražští radní by měli v pondělí rozhodnout o tom, co se stane s přístřešky MHD poté, co skončí smlouva na provoz těch stávajících firmě JCDecaux. Vedení města podle návrhu usnesení, který má redakce iDNES.cz k dispozici, zvažuje, že si město přístřešky za 325 milionů korun koupí samo. To však kritizují někteří členové expertní komise i reklamní firmy. Podle nich to není standardní postup.