Praha musí rozhodnout, zda přístřešky MHD postaví soukromník, nebo město

Zástupci hlavního města původně mluvili o tom, že by se na základě otevřeného výběrového řízení uzavřela koncesní smlouva s provozovatelem, který by pořídil 2230 přístřešků. To by znamenalo investici asi 674 milionů korun bez daně.

Magistrát ale poté došel k tomu, že přístřešků se bude pořizovat pouze 930 za zhruba polovinu peněz, 325 milionů. To je podle závěrů magistrátní komise již přijatelná investice pro to, aby ji učinilo samo město.

Podle radního Jana Chabra (TOP 09) bude o tom, kterou variantu magistrát zvolí, rada rozhodovat zřejmě v lednu.

„Osobně se klaním ke koncesnímu řízení, protože by znamenalo úsporu vstupních nákladů na straně hlavního města, nicméně by zde bylo i riziko pramenící z nutnosti uzavření dlouholeté smlouvy. I případná cesta tzv. in-house řešení je nicméně rovnocennou,“ řekl Chabr.

Pokud město zvolí koncesi, mělo by ji podle závěrů komise uzavřít na maximálně 15 let.

V případě, že by město pořídilo přístřešky samo, reklamní plochy na nich by na základě tendrů na kratší dobu poskytlo za nájemné společnosti, která by je dál pronajímala.

Podle podkladů komise by se náklady na nákup přístřešků měly vrátit za sedm let. Podoba nových zastávek je v každém případě daná, město ji vybralo v designové soutěži a prototyp nyní testuje na Palackého náměstí.

S navrženým postupem nesouhlasí předseda pražské ODS, zastupitel a člen komise pro mobiliář Tomáš Portlík. „Není to ideální, protože si myslím, že tyto věci by měl řešit trh,“ řekl Portlík.

Obdobného názoru je i hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Ve výsledku by se podle něj prvotní úspora mohla městu i prodražit.

„Jde o to, aby byla soutěž řádně vysoutěžena. Pokud to bude řádně vytendrováno, myslím, že se jedná o lepší variantu,“ řekl iDNES.cz Kovanda. Město podle něj navíc postrádá expertizu, kterou mají soukromé firmy působící na trhu po desetiletí.

Smlouvy municipalit se soukromými firmami ohledně provozu městského mobiliáře jsou běžné například v Berlíně, Paříži, Londýně, Barceloně, Madridu nebo Curychu. Podle studie auditorské společnosti PcW, ze které server iDNES.cz citoval letos v říjnu, Praha ve srovnání s evropskými metropolemi na pronájmu reklamních ploch získává z nich méně peněz než jiná města.

Náklady na pořízení a provoz jsou riziko

Podle studie, kterou si město nechalo zpracovat firmou CS-PROJECT a kterou má server iDNES.cz k dispozici, patří mezi slabé stránky vlastního nákupu a výstavby přístřešků nutnost velké vstupní investice a také zodpovědnost za provozování a údržbu mobiliáře. Studie upozornila také na možnost korupce. Naopak hlavní výhodou by byla přímá kontrola města nad mobiliářem.

Podle primátora Zdeňka Hřiba je koncese v délce trvání 15 let problematická kvůli nemožnosti regulovat počet nosičů pro tuto dobu, vyplývá ze zápisu z komise, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici. Hřib se v něm kloní k tomu, aby si město město mobiliář provozovalo samo. O tom uvažovalo i předchozí vedení radnice. Nakonec od tohoto záměru ustoupilo.

JCDecaux nyní přístřešky provozuje na na základě smlouvy z roku 1994. Zástupci společnosti již uvedli, že mobiliář začnou odstraňovat na podzim příštího roku. Pokud město vyhlásí tendr, firma se do něj přihlásí. V případě průtahů výběrového řízení nicméně hrozí, že by se zastávky v hlavním městě ocitly bez přístřešků.

O účast v soutěži projevila i konkurenční skupina BigBoard. Podle informací iDNES.cz by na reklamní trh v hlavních městě mohl vstoupit i nový hráč, společnost Clear Channel.

„Naše společnost sleduje přípravu výběrového řízení v Praze. Podle našich informace mělo k jeho vypsání dojít již letos. V současné době jsou zastávky v Praze ve vlastnictví JCDecaux, což může bránit ukončení spolupráce s městem,“ uvedl evropský šéf rozvoje Clear Channel Mats Lundquist.

Společnost Rencar ze skupiny JCDecaux má kromě přístřešků MHD také exkluzivní smlouvu z roku 1997 na reklamní plochy v MHD s dopravním podnikem, o její platnost se obě strany přou. Soud dal nedávno za pravdu dopravnímu podniku a zatím nepravomocně rozhodl, že je kontrakt od počátku neplatný.