Do pražských ulic vyjela tramvaj Václava Havla, připomíná české úspěchy

Do ulic hlavního města vyjela speciálně vyzdobená tramvaj k třicátému výročí zvolení Václava Havla českým prezidentem. Vůz připomíná i největší úspěchy Česka za posledních 30 let, jako jsou vstup do NATO, vítězství hokejistů na olympijských hrách v Naganu nebo vstup do Evropské unie.