Dopravní podnik nabízí tramvaje, nábytek či auto po generálním řediteli

„Zájemci jsou osoby či různé firmy. Někteří vozy použijí jako pojízdnou prodejnu, jiní jako včelín, máme i zkušenost se sběratelem, který si zakoupený autobus nainstaloval včetně zastávky a lavičky na zahradu. Jiný zájemce si skelet autobusu přimontoval na střechu domu jako reklamu na svou dopravní firmu,“ sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková.

Další kupující využívají autobusy na náhradní díly. Majetek, který je zastaralý nebo poškozený, přizpůsobují malé soukromé firmy ke svému podnikání tím, že jej opraví či repasují. Zájemců je podle Řehkové mnoho – všechno, co DPP nabízí, se téměř vždy vyprodá.

Největšími oblíbenci bývají zachovalé autobusy nebo tramvaje. Během minulých prodejů vzbudil velký zájem kupujících traktor. Pozornost na sebe strhuje také soustruh, který je v nabídce i nyní. „O ten byl vždycky zájem obrovský,“ potvrdila mluvčí.

Dalšími kuriózními položkami jsou jeřáb, sypač, kouřoměr, velký pojízdný kompresor nebo odřené ponky.

Staré za nové

Část prodávaných věcí je opotřebovaným majetkem, který musí DPP vzhledem k bezpečnosti při práci zaměstnanců pravidelně obnovovat. Jiný se zase vyřazuje kvůli pokroku a změnám v technologiích.

„Například autobusy se vyřazují dle opotřebení, závad a s tím spojené rentability jejich oprav. Roli hraje i jejich stáří, a to tak, aby byl zachován požadavek Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) na udržení průměrného stáří autobusů provozovaných pro MHD v Praze,“ vysvětlila Řehková.

Sypač Škoda Liaz 706

V tzv. obálkové metodě aukce vítězí nejvyšší nabídka, jejíž hodnota vzhledem k umístění v obálce není při doručení do konkrétního data vidět a kterou dražitel také zaplatí.

„Cílem metody je zajištění nejvyšších prodejních cen, abychom nemuseli vynakládat veřejné prostředky na oceňování majetku, případně za jeho úschovu a ekologickou likvidaci,“ vysvětlovala v roce 2019 pro deník Metro Řehková.

Zájemci o koupi mají tentokrát čas do středy 11. ledna, aby DPP předali obálku s nabídkou. Pokud zájemci termín nestihnou, budou si muset počkat čtyři měsíce, příští prodej bude DPP organizovat až v květnu.

„Důležité je, aby obálka byla doručena do středy do podatelny DPP, ať už ji zájemce přinese osobně, nebo pošle poštou. Není to stejné jako u podávání daňového přiznání, kde postačí poslední den podat obálku na poště. Na pozdější doručení se nebere zřetel a pozdě doručené obálky jsou ze soutěže vyřazeny,“ varuje mluvčí.

Celý seznam nabízeného majetku a provozní doba podatelny jsou dostupné na webových stránkách DPP.