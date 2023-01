Praha v tramvajích nasazuje nový hlas. Bude to dlouhá jízda, těší se Vondráček

Změna nastane s prvním ranním výjezdem všech pražských tramvají v pondělí 9. ledna. Nový hlas budou technici Dopravního podniku nahrávat do odbavovacích a informačních systémů tramvají v průběhu nedělní noci. Dosavadní hlas Dagmar Hazdrové si tak v tramvajích mohou cestující poslechnout už jen o tomto víkendu.

„Zažil jsem již mnoho různých premiér. Od těch divadelních, filmových, televizních, rozhlasových, hudebních až po vylisované CD nějaké audioknihy. A tohle je vlastně taky taková premiéra. Tentokrát tramvajová. Taková audiokniha, která se mi nejspíš sama vylisuje do hlavy, protože tramvají jezdím téměř denně a tenhle přehrávač asi jen tak vypnout nepůjde,“ říká herec a dabér Jan Vondráček.

„V divadle nebo v kině se to většinou pořádně rozjede až po premiéře. Tady se to bude muset nejdřív rozjet, aby ta premiéra vůbec byla. A pak to bude nejspíš hodně dlouhá jízda. Tak jen doufám, že se ta dlouhohrající deska lidem neomrzí a přijmou ji jako zpěv ptáků na polích, kvákání žabáků u rybníka, či výstražné štěkání sousedovic psa, které už člověk pomalu nevnímá, ale k životu potřebuje,“ dodává.

Vondráček se stal novým hlasem pražské MHD poté, co loni uspěl ve výběrovém řízení. Ve finálním výběru ho užší anketě ho nakonec zvolili sami cestující, v anketě dopravního podniku dostal přes 60 procent hlasů, hlasovalo pro něj asi 124 tisíc cestujících.

Na postu vystřídá Dagmar Hazdrovou, která cestující svým hlasem provázela 30 let.

„Profesionální hlas paní Hazdrové, za nímž se skrývá neobyčejně zajímavý příběh statečné ženy, nás provázel při cestování pražskou MHD téměř 30 let. Za její práci pro Prahu a Pražany jí velice děkuji, stejně tak za její pomoc při výběru hlasu jejího nástupce,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Jak si budete zvykat na nový hlas v pražské MHD? celkem hlasů: 0 Snadno, změna na hlas pana Vondráčka mi nevadí 0 %(0 hlasů) Těžce, jsem příznivec hlasu paní Hazdrové 0 %(0 hlasů) Neřeším to, hlášení v MHD nevnímám 0 %(0 hlasů)

Přes 10 tisíc hlášení

Vondráček, mimo jiné také hlas barmana Vočka ze seriálu Simpsonovi, tak musel, nebo ještě bude muset, nahrát celkem 10 567 hlášení. V příštích týdnech čeká namluvení městských autobusových linek, které by se měly objevit v průběhu jara.

PID @PIDoficialni A mimochodem. Ano! Svůj hlas Jan Vondráček propůjčil svéráznému barmanovi Vočkovi z kultovního seriálu Simpsons. https://t.co/LyrtZa8sTr oblíbit odpovědět

„Jeho úkolem je namluvit všechna dopravní a provozní hlášení a názvy autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek využívaných na městských i příměstských linkách v rámci systému PID včetně tzv. přeshraničních linek,“ uvádí dopravní podnik.

10 567 tolik hlášení musí nový hlas pražské MHD a příměstských linek v podobě Jana Vondráčka nahrát. Ve výsledné sestavě v dopravním prostředku navíc musí znít co nejpřirozeněji.

Pořizování nahrávek bylo rozděleno do tří balíků. První skupinu tvoří dopravní a provozní hlášení pro autobusové a tramvajové linky v rámci celého systému Pražské integrované dopravy (PID) a názvy tramvajových zastávek v Praze, každá ale dvakrát – jednou s intonací ukončenou, tzv. do tečky a jednou neukončenou, tzv. do čárky kvůli tomu, že výsledná podoba hlášení, jak ji slyší cestující v dopravních prostředcích, se skládá z jednotlivých slov, slovních spojení a číslovek. První balík tak tvořily cca dva tisíce nahrávek.

Druhý balík jsou pak názvy autobusů (1 315 nahrávek) a poslední, největší skupinou jsou autobusové nahrávky mimo území Prahy (7 256 nahrávek).

Tusarova vs. Tuzarova ... a Radhošťská

Každá nahrávka pak prošla kontrolou lingvistky a fonetičky Veroniky Štěpánové.

„Vzhledem k tomu, že pan Vondráček je velký profesionál, který má už s podobnou, poněkud specifickou, prací zkušenosti, mám k jeho nahrávkám jen minimum připomínek a jedná se většinou pouze o detaily jako např. mírné zkrácení některé samohlásky, čehož by si běžní posluchači ani nevšimli, tím méně v hlučném prostředí dopravního prostředku. Myslím, že máme také podobnou představu o ‚ideální‘ výslovnosti, které se snažíme přiblížit,“ uvedla Štěpánová.

Vondráček a Simpsonovi nebo Mentalista Jan Vondráček má za sebou nespočet dabingových rolí, ty nejznámější jsou ale patrně dvě - postava hospodského Vočka z amerického seriálu Simpsonovi a role Patricka Janea v seriálu Mentalista.

Připomněla, že problémy mohly nastat zejména při výslovnosti názvů cizího původu, jako například zastávky Park Maxe van der Stoela, či název zastávky Tusarova. Tu ve studiu nahráli v obou variantách se „s“ i se „z“.

„V současnosti slýchají cestující v tramvaji podobu [tuzarova]. Část z nich je na ni jistě zvyklá, a proto jim bude případná změna vadit, zaznamenali jsme však jak v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, tak v DPP stížnosti, že jde o chybu a ‚správně‘ má být [tusarova]. Ať se tedy v DPP rozhodnou pro kteroukoli z podob, vždy budou někteří nespokojeni,“ dodává lingvistka.

Samotný Jan Vondráček ale přiznal, že zatím největší problémy mu dělal jiný název. „Neptejte se mě, jak dlouho jsem nahrával název zastávky Radhošťská, aby tam bylo všechno a znělo to přirozeně,“ dodal.

Hlášení stanic: první pokusy v 50. letech Hlášení stanic původně v MHD vůbec nebylo. První pokusy začaly až v 50. letech 20. století, kdy je do mikrofonu hlásil řidič. První kazetové přehrávače se pak v tramvajích objevily v roce 1987. O rok později zahájil DPP první pokusy s digitálními hlásiči, v roce 1995 byl první celoplošně zaveden v metru. V autobusech a tramvajích se objevily v roce 1996. Svůj hlas má i každá ze tří linek pražského metra. Na lince A hlásí názvy stanic a další pokyny Světlana Lavičková, na lince B zní hlas zesnulé Evy Jurinové, hlášení na lince C namluvil Tomáš Černý. Nově se staví linka metra D, která má vést z Pankráce do Písnice. (ČTK)

Hlas Jiřího Vondráčka: