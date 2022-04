Historická tramvaj otevřela trať do Holyně, v sobotu začne běžný provoz

Na novém asi kilometrovém úseku se nachází zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové a Holyně a běžně zde bude jezdit tramvajová linka číslo pět. Do 11. dubna ji nicméně kvůli výluce na Andělu nahradí „čtyřka“. Nová trať má zajistit dopravní obslužnost zejména pro bytovou výstavbu, kterou na okolních pozemcích plánuje společnost Finep. Ta tam chce v dalších 15 letech postavit až tři tisíce bytů.

V zastávce Holyně nyní končí koleje provizorně úvratí, takže na trati budou zatím jezdit jen obousměrné tramvaje KT8. Po dokončení celé trasy do Slivence bude trať končit standardní smyčkou.



Pražský dopravní podnik (DPP) začal koleje stavět loni v červnu, příprava však trvala zejména kvůli nutnosti vyřešit pozemky pro stavbu dlouhou dobu. „První zmínky o výstavbě tramvajové trati jsou někdy z konce 80. let, ale bohužel to je realita České republiky - příprava trvá mnohem, mnohem déle než samotná realizace,“ uvedl ředitel DPP Petr Witowski.

Podnik plánuje prodloužení do Slivence

Nyní podnik vypíše tendr na firmu, která postaví druhou část trati do Slivence. Podle Witowského již má DPP stavební povolení a počítá s tím, že stavba začne příští rok na jaře. Náměstek primátora Adam Scheinherr uvedl, že město loni z dalších tramvajových tratí dokončilo smyčku na Zahradním Městě a prodloužení kolejí z Pražského povstání na Pankrác.

„Letos jsme zahájili stavbu smyčky Depo Hostivař a tramvajové trati Modřany - Libuš,“ řekl.

Dodal, že nejpozději v létě by měl DPP zahájit stavbu trati na Dědinu a také budování mostu mezi Dvorci a Zlíchovem, který bude určen právě pro tramvaje, pěší a cyklisty.

„Není to jenom o tramvajích, my jsme v lednu začali stavět první trolejbusovou trať Palmovka - Letňany - Myškovice, kterou bychom chtěli letos v říjnu také zprovoznit,“ zakončil Witowski.