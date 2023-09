Drahé a nedostupné byty, podle statistik se méně staví a náklady stále rostou

Také to vyplývá z analýzy stavebnictví, kterou ve středu 6. září představili odborníci z Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Časy se mění, post jedničky v bytové výstavbě po metropoli definitivně přebírají střední Čechy. „V červenci v ČR v porovnání s loňskem vzrostl počet zahájených bytů, ale ne v hlavním městě. Nárůst jsme zaznamenali především ve Středočeském, ale též Ústeckém kraji,“ popsala aktuální situaci Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Čerstvá data z prvního prázdninového měsíce potvrzují déletrvající trend. Letos v rámci druhého čtvrtletí stavaři v hlavním městě začali budovat jen přibližně pět stovek bytů. „To znamená propad o 53,3 procenta oproti stejnému období předchozího roku. Podobný počet rozestavěných bytů byl naposledy zaznamenán v 1. čtvrtletí 2018,“ uvedla Jana Podhorská z oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ.

Ceny letí nahoru

Byty ve středních Čechách nejen přibývají, ale mění se také jejich rozmístění. Lidé z metropole již tolik nemíří za novým životem do sousedních okresů – Praha-východ a Praha-západ. Hledají příznivější ceny bytů i dále od Prahy. Letos za první čtvrtletí nejvíc rozestavěných a dokončených bytů ve Středočeském kraji statistiky registrovaly na Kladensku. Meziroční nárůst zaznamenalo i Příbramsko.

Na vzestup výstavby ale lidé museli čekat. „Počet zahájených bytů v červenci rostl po sedmi měsících, a to hlavně zásluhou bytů v bytových domech,“ uvedla Drahomíra Dušková z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Špatnou zprávu pro zájemce o střechu nad hlavou představují dál meziročně rostoucí finanční tlaky. „Náklady na byt narostly přibližně o 400 tisíc korun,“ upozornila Petra Cuřínová. Další problém při shánění bydlení představují obtížněji dostupné půjčky, na něž bývali klienti dříve zvyklí. „Tvrdá data nemám k dispozici, ale zcela jasně se na snížení poptávky po nové bytové výstavbě podepsaly méně dostupné hypotéky a růst cen,“ vysvětlila Petra Cuřínová.

Pražská bytová výstavba Počet nově rozestavěných bytů

2. čtvrtletí 2022 - 1 183

2. čtvrtletí 2023 - 553 Počet dokončených bytů

2. čtvrtletí 2022 - 1 200

2. čtvrtletí 2023 - 1 565 Počet stavebních povolení a ohlášení

2. čtvrtletí 2022 - 780

2. čtvrtletí 2023 - 788 Zdroj: ČSÚ

Zkušenosti odborníků z ČSÚ potvrzují také další hráči z realitního trhu. „Společně s drahými a nedostupnými hypotékami se zásadně snížila dostupnost vlastního bydlení tak zásadně, že na nový byt v Praze nedosáhla ani nadprůměrně vydělávající střední třída,“ objasnil například Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti Ekospol. Byty si podle realitních expertů mohou spíše než rodiny dovolit investoři, kteří do nemovitostí ukládají volné peníze, což jim slouží též jako pojistka proti inflaci.

„U bytových domů letos rostla délka výstavby. Uvidíme, zda půjde o dlouhodobější trend,“ představili statistici další problém. Negativní trend představuje i klesající atraktivita stavařské branže a nedostatek řemeslníků. Mladých do 30 let s příslušnou kvalifikací mezi zaměstnanci ve stavebnictví je jen 13 procent. Průměrný věk v oboru dosahuje podle statistiků 44 let. Nedostatek pracovníků prohlubuje také válka na Ukrajině.

Hotovo, pokles trvá

Plus naopak podle odborníků představuje, že v posledních týdnech stoupá počet projektů, připravených k předání klientům. Meziročně jde v Praze o nárůst o přibližně třetinu bytů. „Dokončování se letos daří, bohužel klesá počet zahájených bytů. Po dvou letech začne pokles dokončených bytů,“ upozornila Petra Cuřínová. Šanci na změnu k lepšímu nabízí podle statistiků třeba fakt, že se daří povolovat velké projekty nad miliardu korun.

Data z aktuální studie Sociologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR) a České spořitelny ukazují, že na pořízení bytu v Česku je nyní průměrně potřeba téměř 15 ročních platů. Z výzkumu plyne, že Pražané chtějí žít ve „svém“. Změnit se to ale v příštích měsících může ve prospěch nájemního bydlení. Byť si ho zájemci budou hledat kupříkladu ve zmíněných středních Čechách.

„Podle mě se budeme čím dál více přibližovat evropskému trendu nájemního bydlení i kvůli zvyšující se náročnosti získat vlastní bydlení,“ uvedl Miroslav Majer, odborník na hypoteční trh ze společnosti EO Hyponamiru.cz.