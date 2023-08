Praha zrušila tendr na první projekt družstevního bydlení, nikdo se nepřihlásil

Praha v tendru hledala partnera pro výstavbu dvou bloků domů s až 266 byty v Radlické ulici v Praze 5. Projekt schválilo vedení metropole v minulém volebním období.

Partner, kterého magistrát hledal, měl společně s městem založit družstvo a následně na městských pozemcích zajistit výstavbu bytových domů. Do družstva by poté vstoupili Pražané, kteří by tak získali byty až o třetinu levněji, než je tržní cena. Třetinu bytů by si ponechal magistrát pro účely nájemního bydlení.

Konečná lhůta pro podání nabídek v tendru, který město vypsalo koncem loňského července, byla podle Hofmana 30. června letošního roku. „Ve lhůtě pro podání nabídek nebyly v zadávacím řízení podány žádné nabídky, proto jsme byli podle zákona o zadávání veřejných zakázek povinni v takovém případě zadávací řízení zrušit,“ uvedl mluvčí. Dodal, že další postup bude záležet na rozhodnutí vedení města.

O pravidlech pro výstavbu podporovaného družstevního bydlení na městských pozemcích se v minulém volebním období vedly dlouhé diskuse, vypsání tendru na první projekt v Radlické schválili tehdejší zastupitelé loni v červnu. Záměr měl umožnit budování bytů pro střední třídu za cenově výhodnějších podmínek.

Výhodou modelu je podle zástupců magistrátu zejména to, že družstvo nebude muset kupovat pozemek, o jehož cenu se poníží cena projektu. Parcelu bude moci družstvo odkoupit od města až po splacení úvěru na stavbu. Podporu družstevního bydlení má v programovém prohlášení i současná koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.