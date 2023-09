Pardubice uvolní další startovací byty pro mladé, rozhodne o nich losování

Míčky se sypou do osudí, emoce v sále stoupají Šestadvacetiletá Barbora Bojčuková patří mezi budoucí nájemníky startovacích bytů v Pardubicích. Jako žadatelku o nájem ji komise vylosovala. Tento měsíc se nastěhuje do městského bytu. Startovací bydlení nabízí město od roku 2016, za výhodnějších podmínek pronajímá aktuálně 237 bytů. „Cítím se rozklepaně, mám radost. Je mi 26 let a chci se osamostatnit od rodičů. Šest let pracuji, měla bych to zvládnout. Jsem tady poprvé a měla jsem štěstí. Vybrala jsem si byt v Bělehradské ulici, je pěkný, má 28 metrů čtverečních. Vybavení do něj mám,“ řekla Bojčuková. Radnice naposledy losovala 12 bytů, žadatelů bylo kolem šesti desítek, ne každý tedy uspěl. Bývá zhruba čtyřnásobný převis poptávky. Úspěšní zájemci se budou stěhovat v půlce září. Za roky losování má komise zavedený losovací systém. Pro každý nabízený byt je vždy takový počet míčků, kolik je na něj žadatelů. Míčky mají na sobě napsaná fixou čísla, která anonymně reprezentují zájemce o byt. Míčky pak členka komise nasype z krabičky do kyblíku, ten opatří rukávcem s úzkým otvorem, jím provléká ruku a vytahuje míčky. „Je tady hodně svědků, kontrolují postup. Rukávec nám ušila jedna zaměstnankyně. Já losuji v oblečení bez rukávů a bez hodinek, aby nebyly pochybnosti, že mám třeba něco schované v rukávu nebo magnet v hodinkách,“ řekla Věra Netolická z útvaru interního auditu pardubického magistrátu. Nájemné získají lidé na čtyři roky, první tři roky platí 80 korun za metr čtvereční a čtvrtý 100 korun za metr. Tržní nájmy jsou vyšší. Startovací bydlení je určeno mladým a ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům. Žadatel musí mít příjem minimálně na hranici 16 tisíc korun hrubého měsíčně, což dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo daňovým přiznáním. „Všechny nabízené byty jsou po rekonstrukci, v dobrém technickém stavu, jedná se především o malometrážní byty, od garsoniér přes 1 + kk po 2 + kk. Jsou po různých lokalitách Pardubic,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký a dodal, že počet startovacích bytů postupně roste. (ČTK)