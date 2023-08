Na stavbách chybí pokrývači i klempíři, spolehlivé pracovníky si firmy střeží

Zájem o vlastní bydlení kvůli vysokým cenám rychle opadl a postupně se odkládají také některé developerské projekty počítající s výstavbou nových bytových jednotek.

„Je to dlouhodobý problém a mladí pracovníci nedokážou nahradit ty zkušené, kteří odcházejí do důchodu. Pokud jde o stavební dělníky, už dlouho mezeru na pracovním trhu zaplňují cizinci, hlavně z Ukrajiny. Technici a stavbyvedoucí jsou ale nedostatkové zboží stále,“ popisuje jednatel stavební společnosti Mane Jan Nedvěd.

Českobudějovická firma se zaměřuje především na výstavbu bytových či rodinných domů, donedávna tedy neměla nouzi o práci. „V současnosti ale stavební výroba přechází do fáze, kdy začíná být nedostatek zakázek. Momentální recese podle mě bude trvat minimálně ještě příští rok,“ doplňuje Nedvěd.

Jeho slova potvrzuje také ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist, Ukrajinci podle něj nyní na stavbách kvůli válce citelně chybějí. „Problém je jak u nekvalifikované, tak i u kvalifikované práce. Jasný útlum vidíme u výstavby bytů, nicméně u státních zakázek je situace zcela jiná, tam je práce stále dost. Tím pádem nedostatek pracovníků přetrvává,“ objasňuje Keist.

Silné ročníky to asi nezachrání

Situace by se podle něj mohla zlepšit s nástupem silných populačních ročníků na střední školy a učiliště. Jenže než odmaturují nebo získají výuční list, bude to ještě minimálně tři roky trvat, než si je budou moci stavební firmy rozebrat.

„Musíme si navíc uvědomit, že část těchto žáků půjde studovat na vysoké školy, takže budou na trhu práce nadále chybět. Pokud se z nich stanou inženýři, těžko vyřeší problém s nedostatkem méně kvalifikované síly,“ upozorňuje Keist.

V současnosti tak podle něj firmám nezbývá nic jiného než se přeorientovat spíše na budování dopravní infrastruktury přes státní zakázky. „Letos jsme zatím na pouhých 40 procentech výstavby bytů oproti loňskému roku. Pokud neklesne inflace a nesrovnají se úrokové sazby u hypoték, žádné zlepšení nás nečeká,“ myslí si Marek Melicher, jednatel stavební firmy MelMar z Dívčic na Českobudějovicku.

Developerské firmy a stavební společnosti navíc neočekávají, že se s přílivem žáků na stavební obory situace zásadním způsobem zlepší. „Chybějí nám hlavně pokrývači, klempíři i zedníci, u takových profesí hodně záleží na tom, co se naučí na praxích. Když už se u nás nějaký mladý zájemce objeví, většinou to za moc nestojí. Bohužel to také často dopadá tak, že po vyučení nebo maturitě odcházejí absolventi pracovat do jiných oblastí,“ vysvětluje Melicher.

I tak ale ředitelé firem vnímají spolupráci se stavebními školami jako základ pro to, aby dokázaly připravit alespoň nějaké absolventy uplatnitelné v praxi. „Spolupracujeme jak se středními, tak i vysokými školami, ale každá má jiné potřeby a přání. Snažíme se pro ně pořádat různé přednášky, návštěvy staveb nebo prezentace. Vidíme, že je potřeba provést změny i ve vzdělávacím systému a nejen tam,“ říká personální ředitelka stavební společnosti Swietelsky Alice Dolanská.

Zkušené si hýčkají i dobře platí

Společnosti si navíc zkušené a spolehlivé pracovníky na všech pozicích pečlivě střeží a snaží se je motivovat nadprůměrnou mzdou nebo jinými bonusy. „Platí to hlavně u kvalifikovaných profesí, tam je jejich udržení vždy otázkou peněz. Jak se říká, konkurence nikdy nespí a firmy se je snaží sobě navzájem přetahovat. Technici si pak bez problémů vydělají i 80 tisíc korun měsíčně,“ podotýká Melicher.

Také ředitel SOŠ a VOŠ Volyně na Strakonicku Jiří Homolka si uvědomuje, že se problém s nedostatkem pracovníků i přes větší zájem o stavební obory nepodaří v nejbližších letech efektivně vyřešit.

I když zde měli letos výrazně více přihlášek na stavební obory, většina absolventů podle něho zamíří po maturitě na technicky zaměřené vysoké školy a na trhu tak budou nadále chybět.

„Dobrou zprávou alespoň je, že absolventi stavebnictví zůstávají i po ukončení studia ve svém oboru. U dřevostaveb jsme přešli na CNC technologie, kde to bylo dříve s uplatněním trochu problematické. To se ale s výukou na nových technologiích výrazně lepší a naši absolventi si vydělávají i poměrně slušné peníze, protože takoví lidé ve firmách hodně chybějí,“ přibližuje situaci s absolventy Homolka.