Před magistrátem vyrostou stany. Mají upozornit na problémy s přidělováním bytů

Rozmístěním 50 stanů před budovu pražského magistrátu dnes chtějí zástupci Platformy pro sociální bydlení poukázat na to, kolik rodin podle nich už letos přišlo o možnost získat obecní byt. Do souvislosti to dávají s nástupem Alexandry Udženiji (ODS) na pozici náměstkyně primátora pro zdravotnictví a sociální péči v letošním únoru.