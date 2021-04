Prohloubená silnice u Přelouče pomůže autobusům, kamionům ne

„Kamiony nikdy přes most mezi Valy a Mělicemi projíždět nemohly a do budoucna ani projíždět nebudou moci,“ říká starostka Přelouče Irena Burešová.

Uklidňuje tak obavy zejména místních, kteří se bojí, aby se z malé vesničky Mělice, která spadá pod Přelouč, nestalo tranzitní místo pro těžkou dopravu.

V katastru sousedních Valů totiž silničáři skryli vrchní část vozovky tak, aby tudy projely autobusy, které jsou na tuto trasu odkloněny kvůli opravám mostu v Přelouči.

Domy v Mělicích navíc stojí na tekutých píscích, takže nárůst dopravy by se lidem neblaze projevil také na jejich příbytcích – třeba popraskanými fasádami.

„Podjezdná výška pod viaduktem 3,20 metru byla prohloubena na 3,40 metru proto, aby zde mohly projíždět autobusy. Několik desítek autobusových spojů bylo trasováno právě přes most přes Labe, po dobu rekonstrukce mostu budou autobusy jezdit přes most Valy – Mělice,“ řekla Burešová.

Po dokončení mostu v Přelouči bude povrch vozovky pod viaduktem ve Valech opět opraven na svou původní podjezdnou výšku.

„Dočasné prohloubení je jediná možnost, jak tam udržet veřejnou dopravu autobusů,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Vedení Pardubického kraje dlouhodobě usilovalo o to, aby se prohloubení podjezdu ve Valech stalo oficiálním a průjezdná výška se zvýšila. Od toho ale silničáři ustoupili. Vymezily se proti tomu jak dotčená Přelouč, tak Valy, na jejichž území se železniční viadukt podjíždí.

„Nejsme od toho, abychom se prali se samosprávami. Jejich názor je pro nás naprosto směrodatný,“ řekl Němec.

Nevýhodu, o niž silničáři dlouhé roky bojovali, a sice o pozemek, který se jim nepodařilo vykoupit od soukromého vlastníka, nyní prezentují jako plus. „Stávající podjezdná výška nám pomůže uchránit majetek, který bude sloužit výrazně delší dobu, než kdyby tady byla možnost, aby tudy jezdily kamiony,“ řekl Němec.

Kamiony musí do Pardubic, nebo Týnce

Zatímco pro osobní auta a autobusy je přejezd valského mostu únikovou cestou, kamionům nezbude nic jiného než přejet Labe v Pardubicích, nebo v Týnci nad Labem. I v dalším nejbližším městě, v Řečanech nad Labem, je totiž most v nedobré kondici.

Místní také zaskočilo prodloužení oprav mostu. Původně se počítalo s termínem do půlky července, nyní už úřední deska Přelouče informuje, že most bude uzavřen do 31. srpna. Uzavírka však výrazně komplikuje cestování těm, kteří se do Přelouče potřebují dostat z Bohdanečska. Kvůli plánované opravě kanalizace je navíc uzavřen průjezd Mělicemi.

„Že se zavře most přes Labe a k tomu navíc i průjezd Mělicemi, díky čemuž je opravdu výrazně znesnadněna cesta na Bohdaneč a dál, to by mě opravdu nenapadlo,“ posteskla si na sociální síti místní obyvatelka.

Jenže Mělice získaly na kanalizaci dotaci, a tak jsou vázány dodržet stanovené termíny.

„Projekt výstavby kanalizace v Mělicích město připravovalo od roku 2017. V roce 2019 jsme uspěli se žádostí o dotaci, práce byly zahájeny v roce 2020 a budou dokončeny letos. O termínu rekonstrukce mostu přes Labe jsme byli informováni v roce 2020,“ řekla Burešová.

Průjezd Mělicemi od Lázní Bohdaneč není sice kvůli kanalizačním pracem povolen, řidiči ale zákaz nedodržují a vesnicí si dál zkracují cestu a standardně tudy projíždějí.