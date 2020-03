Mosty zkomplikují provoz, valský se otevře, přeloučský zavře

Ani o svátcích, ani o víkendech neopouštějí stavební dělníci most ve Valech. Musí jej stihnout postavit do června, kdy na něj vjedou první auta. A hned jej budou využívat řidiči jedoucí od Břehů. Most u elektrárny v Přelouči se totiž začne kompletně opravovat a bude zhruba rok neprůjezdný.

„Oprava mostu v Přelouči se připravuje. Je to jeden z největších mostů v kraji a opravu nutně potřebuje. Repase v 80. letech nepomohla, most bude třeba celý odstrojit až po izolace, sanovat a vyztužit,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Generální opravu architektonicky zajímavého mostu připravuje Pardubický kraj, vyjde na desítky milionů korun a hejtmanství na něj získá peníze z Integrovaného regionálního operačního programu.

O tom, že oprava nebude jednoduchá, svědčí i fakt, že most je technickou památkou, na níž se vždy vztahují přísnější pravidla památkářů, navíc je součástí mostu také elektrárna firmy ČEZ. Omezení výroby však elektrárně nehrozí, pokud nenastanou výrazné komplikace během oprav mostu.

Řidiči jedoucí od Břehů, budou muset využít objížďku

„Není na zváženou nechat pro místní postavit také provizorní lávku, aby se dostali do Přelouče? Třeba by šla využít ta z Valů,“ navrhovali lidé z Břehů, kteří přišli na úterní jednání přeloučských zastupitelů.

To však není příliš pravděpodobné, i když starší obyvatelé pamatují, že při opravách mostu jim jako náhrada sloužilo pontonové provizorium pro automobily. Chodcům a cyklistům tu zřejmě zůstane omezený průchod.

O to víc budou řidiči využívat na objízdné trase nový valský most. Občané Lohenic a Mělic se však obávají, aby jim na úzké objížďce nejezdily těžké kamiony a žádají, aby přes most nemohla jezdit nákladní auta s tonáží 12 tun.

„O tonáží a dopravním značení bude rozhodovat město Pelouč a Valy,“ píše se v dopise, který občanům zaslal šéf krajských silničářů Němec.

„Když o tom rozhoduje město, tak tam 12 tun neprojede,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

O značení a omezení tedy bude rozhodovat silniční správní úřad odboru dopravy, i když správcem silnice je Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Ostatně i tak bude průjezd Lohenicemi a zejména Mělicemi náročný. Od dubna by se zde měla začít dělat kanalizace, což má trvat 532 dní a na níž je vázaná dotace od státu.

A když už se bude kopat, do země se bude zavádět elektrifikace veřejného osvětlení. Vše ukončí práce na nových chodnících. Na uzounké a navíc rozkopané silnici zažijí řidiči v koloně těžkou nepohodu.

Ve hře je ještě varianta, že by se přeloučský most zavřel až příští rok, aby měli stavební dělníci dostatek času most dokončit. Podle informací MF DNES je možné, že práce začnou později. Pustit se do oprav až v červenci by znamenalo, že silničáři nestihnou udělat vše potřebné do zimy a pak mohou být práce na opravě mostu omezené.