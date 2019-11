Mostů v Pardubicích je málo a jsou v bídném stavu, chystají se opravy

Překonat řeku autem? V 21. století ve střední Evropě banalita, řeklo by se. Ovšem pozor, na Pardubicku mnohdy není úplně lehké dostat se na druhý břeh Labe a brzy může být ještě mnohem hůře. Řidiči totiž mnoho možností nemají.

Na východě jim slouží starý železný americký most v Kuněticích. Ovšem ten byl jen za poslední období dvakrát dlouho zavřený. Další možnost nabízí Wonkův most v centru města, ten však čeká oprava. Dobře na tom není ani vedlejší most kapitána Bartoše.



Snad v nejlepší kondici je most na čtyřproudé silnici I/37 nedaleko rosického nádraží, který byl dostavený v půlce 80. let. Pak už zbývá jen úzký most mezi Rosicemi a Svítkovem, který se opravuje.

„Nic moc se toho vymyslet nedá. Snad jen zatnout zuby a ty dva měsíce vydržet. Přes most jezdím také a bude mi chybět, nedá se však nic dělat,“ nemaloval si před začátkem opravy, která potrvá až do prosince, budoucnost na růžovo starosta šestého obvodu Svítkov Petr Králíček.

Možná i jeho však zaskočila denní realita. Byť na most mohou jen osobní auta a malé dodávky, jeho výpadek se na dopravě v západní části města projevil drsně. V době špičky řidiči na semaforech u rafinérie Paramo stojí klidně od stadionu Zlaté přilby nebo i Starých Čívic. Je možné, že celou situaci zhoršuje i to, že je také dlouhodobě zavřený most ve Valech, kde se staví nový.

Ovšem v dohledné době se řidiči budou muset připravit na další nemalé komplikace. Oprava čeká na most kapitána Bartoše, který spojuje Polabiny se silnicí k hlavnímu nádraží. Špatně je na tom i tamní lávka pro pěší.

„Lávka drží na několika bodech, jedna dvaceticentimetrová traverza je prorezavělá. Musíme se domluvit na optimálním řešení, jak ji zabezpečit. Všechny opravy budou dělané z vody, musíme se domluvit i s Povodím Labe,“ řekl ČTK vedoucí odboru dopravy pardubické radnice Vladimír Bakajsa.

V létě, kdy jezdí méně aut i vozidel MHD, město lávku opraví. Podle náměstka primátora Petra Kvaše (ODS) bude možné lávku zajistit za provozu.

Nejdříve most v Kyjevské, pak kapitána Bartoše

„V dalších letech chce město opravit i samotný silniční most kapitána Bartoše. „Snažíme se na opravu sehnat dotace. Protože máme v plánu opravit v roce 2021 most v Kyjevské ulici, most kapitána Bartoše přijde na řadu nejdřív v roce 2022. Ještě zvažujeme variantu, že postavíme nový most a starý zbouráme,“ řekl Kvaš.

Oprava starého mostu podle prvotních odhadů bude stát 70 až 80 milionů korun, nový most by byl zhruba o deset procent dražší.

„Asi by se vyplatilo o tom uvažovat. Navíc bychom neomezili dopravu, starý most by fungoval během stavebních prací na novém mostě dál,“ řekl Kvaš.

V samotných Pardubicích jsou tři velké silniční mosty přes Labe. Rosický patří státu, Wonkův je kraje a hejtmanství chystá jeho opravu nejspíš v příštím roce. Uvnitř má prasklá ocelová lana, která bude nutné vyměnit.

Městu pomůže až most na severovýchodním obchvatu

Jasné tak je, že by městu prospěl alespoň ještě jeden nový most. Ten je přitom už poměrně dlouho v plánech a měl by být součástí severovýchodního obchvatu města. Problém je však v tom, že se jeho stavba kvůli sporům o pozemky neustále odkládá na neurčito.

A tak lidé budou muset vzít zavděk jen menšími lávkami, které však řidičům nijak neuleví. Vedle zmíněného rosického mostu městský obvod VI totiž chce postavit lávku pro pěší a cyklisty, aby byl provoz v místě bezpečnější.

„Směrem od Svítkova bude na levé straně, využije mostních pilířů, které tam jsou. Stavbu obvod zahájí příští rok na jaře. Stát bude kolem 30 milionů korun, až 80 procent budou dotace,“ řekl Petr Králíček s tím, že stavba by mohla začít už příští rok.

„Máme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Zjara by stavba mohla začít. Je to odvislé na dotacích, musíme je dotáhnout. Pěší a cyklisté, pejskaři nebo rybáři se tam pletou s auty. Je to velké bezpečnostní plus, pokud tam lávka vznikne,“ řekl Králíček.

Další dvě lávky přes Labe připravuje město. Jedna by měla spojovat sídliště Závodu míru s Polabinami, magistrát je právě ve fázi výběrového řízení. Druhá lávka má spojit park Na Špici s koupalištěm Cihelna na protějším břehu. Proti ní se ale odvolávají majitelé zahrádek.

„Nová lávka by ulevila zdymadlu, kde je velký provoz. Ovšem dnes se lávky kvůli průplavné výšce staví dost vysoko, lidem nejspíš vadí, že by jim chodci a cyklisté viděli do zahrádek,“ dodal Kvaš.

Silniční mosty v Pardubicích a okolí: