Wonkův most Pardubice opraví až příští rok, teď je na řadě přeloučský

15:36

Jízdní řád, podle něhož bude kraj opravovat mosty na Labi, je už skoro hotov. Letos na jaře přijde na řadu most v Přelouči, příští rok most Pavla Wonky ve středu Pardubic a poté most v Řečanech nad Labem.