Pardubice opraví most kapitána Bartoše, ještě hůř je na tom sousední lávka

Ještě hůře je na tom sousední lávka pro pěší a cyklisty. Ve hře je stavba dokonce nového přemostění řeky Labe. Dělníci se na most vydají během dvou let.

Most kapitána Bartoše, po kterém vede nejkratší cesta z Polabin k pardubickému železničnímu nádraží, je skutečný veterán. Sám o sobě je 70 let starý, ale jeho základy jsou ještě mnohem starší.

„Máme informace, že některé prvky zachycení mostu jsou dokonce z roku 1882,“ řekl zastupitelům na jejich posledním jednání náměstek primátora Petr Kvaš z ODS odpovědný za dopravu.

Podle něj město čeká v nejbližších letech rekonstrukce železného mostu. Ten sice zatím není v havarijním stavu, ale jsou na něm patrné prvky výrazného provozního opotřebení.

„V dobrém stavu není ani k mostu přiléhající lávka pro chodce a cyklisty. Je zřejmé, že se město investici do této stavby nevyhne,“ uvedla mluvčí města Nataša Hradní.

Zatím není jasné, zda Pardubice most mezi hlavním nádražím a sídlištěm Polabiny zrekonstruují, nebo na místě nechají vybudovat nový. Víc by mělo město vědět na podzim letošního roku.

„Zastupitelstvo na svém posledním zasedání zatím schválilo projektový záměr. Do září letošního roku bychom chtěli mít hotovou studii proveditelnosti a návrh stavby, do dubna následujícího roku pak projektovou dokumentaci. Pokud se městu podaří získat dotace, mohla by stavba začít v roce 2023,“ řekl náměstek primátora Kvaš.

Po kom se most jmenuje Alfréd Bartoš (23. 9. 1916, Vídeň – 22. 6. 1942, Pardubice), československý voják, příslušník protinacistického odboje za 2. světové války. V letech 1941 a 1942 byl velitelem výsadkové skupiny Silver A, která pracovala se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Němci ho dopadli ve Smilově ulici, kde se Bartoš sám smrtelně postřelil.

První dokumentace městu napoví, zda se má chystat na rozsáhlou rekonstrukci stávajícího mostu, spojenou se stavbou nové lávky pro pěší a cyklisty, nebo spíše na výstavbu mostu nového. „Rozhodovat bude samozřejmě výše nákladů,“ doplnila Hradní.

Stavba je pro Pardubice klíčová. Mostů přes Labe je totiž ve městě velmi málo. Kromě toho největšího Wonkova a kapitána Bartoše mohou auta už jen na ty, které jsou součástí silnice I/37 na Hradec Králové a pak na úzký mostek mezi Svítkovem a Rosicemi nad Labem.

Uzavření každého přemostění tak ve městě nadělá okamžitě velké dopravní problémy. „Most je pro město důležitým dopravním prvkem, jeho rekonstrukci či výstavbu proto město podmiňuje zachováním možnosti dopravy přes Labe v těchto místech i v době stavby, například vybudováním provizorního mostu,“ uvedla Hradní.

Politici mají zatím jen odhady toho, kolik by nový most mohl stát. Jasné je, že půjde o stovky milionů korun.

„Při samotné opravě bychom chtěli využít metody Design and Build, kdy vysoutěžený zhotovitel nejenže zpracuje projektovou dokumentaci, ale nese také závazek projekt zrealizovat,“ dodal náměstek Kvaš.

Cena stavby by se podle hrubých odhadů mohla pohybovat kolem 200 milionů korun. „Město by ji rádo z podstatné části financovalo prostřednictvím programu integrovaných územních investic z evropských peněz,“ doplnila Hradní.

Montovaný ocelový most kapitána Bartoše byl postaven v roce 1954. Je dlouhý necelých 86 metrů a jeho součástí je také lávka pro pěší a cyklisty. V roce 2000 prošel most opravami, v roce 2011 a 2020 muselo město kvůli havarijnímu stavu nechat opravit přilehlou lávku s chodníkem pro pěší a stezkou pro cyklisty.

„Kloním se spíše k tomu, abychom tam postavili nový most. To by hodně pomohlo v době, kdy se bude stavět, protože bychom nepřišli ani na chvíli o přemostění. Další argument pro novou stavbu je, že most i lávka jsou velmi úzké, což působí problémy,“ uvedl Jakub Kutílek ze Strany zelených, který byl do zastupitelstva zvolen za Piráty.

Podle něj by nový most také umožnil, aby pod ním mohla vést Labská cyklostezka. Nyní lidé musí s kolem přecházet frekventovanou silnici, most totiž podjet nejde.

„V neposlední řadě musíme myslet na to, že stále existují plány na splavnění Labe i pro velké lodě, které by se pod stávající most nevešly,“ dodal Kutílek.