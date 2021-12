Vysoké kamiony zastavíme před podjezdem semaforem, plánují v Pardubicích

Náměstek primátora Petr Kvaš (ODS) uvedl, že čtyři městem oslovené firmy už předložily svá technická řešení. On sám preferuje možnost, že by řidiče zastavily semafory.

„Měření bychom dali hned na ústí ulice 17. listopadu a v případě, že by vozidlo překročilo mez, která by znamenala jeho zablokování či dokonce poškození trolejí, tak bychom pro zastavení vozidla použili světelnou signalizaci buď na ulici Malé nebo na křižovatce Smilova,“ popsal Kvaš.

Na místo by pak vyrazila policie a strážníci, kteří by museli kamion obrátit. Podle Kvaše se zdá být takové řešení nejúčinnější.

„Přirozeně semafor bude asi to nejsilnější, co řidiče zastaví, i kdyby to znamenalo, že červená tam bude svítit pět nebo sedm minut,“ uvedl.

Naposledy se vzpříčil kamion v podjezdu na začátku listopadu. Řidič soupravy s českou státní poznávací značkou se pokusil projet centrem města na Chrudim. Přerušil vedení elektřiny pro trolejbusy, zároveň zastavil průjezd aut.

„Poslední případ opět znamenal poškození trolejí, zablokování dopravy ve špičce na více než hodinu a opět totální kolaps veškeré přilehlé dopravy,“ uvedl Kvaš.