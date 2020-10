Kamion strhl trakční vedení. Zastavil, až když se návěs omotaný dráty nakláněl

Když dopoledne pardubičtí strážníci na Twitteru upozornili, že budou otáčet další kamion, jehož řidič přehlédl les značek upozorňující na maximální výšku vozidla a pod mostem uprostřed města zablokoval dopravu, ještě netušili, že chvíli potom budou z pod mostu vytahovat dalšího hříšníka.

„První řidič včas zareagoval a zjistil, že dál neprojede, tak stihl ještě vycouvat. Sice zablokoval dopravu, ale nic nezničil. Řidič dalšího kamionu už takové štěstí neměl a v podjezdu trakční vedení vytrhal ze stropu,“ sdělil mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Navíc řidič podle svědků zastavil až ve chvíli, kdy mu dráty obmotaly návěs a ten se začal naklánět.



„Začalo se mu převracet auto, tak zastavil. Jinak by jel dál,“ dodal k těžko pochopitelnému chování řidiče kamionu. V obou případech se řidiči vymluvili na navigaci, která je do centra města navedla.

Poté, co se hasičům podařilo kamion za pomocí těžké techniky vyprostit, dorazila na místo nehodová četa dopravního podniku. „Operativně jsme linky 1,5,7 a 27 nahradili kyvadlovou autobusovou dopravou, která cestující převážela podjezdem,“ sdělil ke zhruba dvouhodinovým problémům ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Čidla mají nehodám zabránit

Za poslední týden jde už minimálně o čtvrtý kamion, jehož řidič v podjezdu způsobil problémy. Před pár dny se do podjezdu napasoval kamion s lodním kontejnerem.



Škody jdou při každém takovém případu do statisíců korun. Dopravní podnik už proto hledá technické řešení, které by podobným kolizím zabránilo.

„Takové řidiče neodradí ani zábrany v podobě ocelových plechů s černo-žlutým šrafováním, které při průjezdu praští do kabiny. Zvažujeme proto, že bychom před podjezd nechali osadit světelnou signalizaci s kamerami a čidly, které by měřily výšku vozidel. V případě, že by byla vyšší než předepsaná, semafor by řidiče zastavil. Už jsme o tom jednali s odborem dopravy,“ dodal k plánovanému opatření šéf dopravního podniku.