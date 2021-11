Řidič kamionu vjel ve špičce do podjezdu, strhl trolej a zastavil Pardubice

V době, kdy je už tak náročné centrem města projet, zablokoval podjezd kamion s českou státní poznávací značkou. Jeho řidič se snažil jet směrem z centra na Chrudim.



Přerušil vedení elektřiny pro trolejbusy, zároveň zastavil průjezd aut, kterých jezdí každé všední ráno už tak množství na hraně kapacity ulice.



Příhody s kamiony se navíc dějí několikrát do roka, šéf dopravního podniku ale příliš nevěří, že by se řidiči nákladních aut naučili respektovat dopravní značení.



„Vidí, nebo spíš nevidí zákaz vjezdu kamionů. Vidí, nebo spíš nevidí značku o podjezdné výšce a před podjezdem u Kávovin je třískne do očí tabule, že neprojedou. Tam se ještě mohou otočit, ale oni to stejně risknou,“ říká ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Jím řízená městská společnost přitom včera otevřela nový dopravní dispečink. Jenže sice dispečer vidí dalšího výtečníka, který se k riskantnímu manévru možná odhodlá, ale zastavit ho nijak nemůže.

Jednu zbraň do budoucna ještě Pardubice na kaskadéry za volantem kamionů chystají. Až se bude opravovat mostovka nad podjezdem, zabudují do ní čidla, která by měla světelným paprskem řidiče příliš vysokého auta stavit.

„V rozpočtu města na to jsou vyčleněné peníze. Chceme ochránit podjezd a troleje, jejichž poškození stojí nemalé peníze,“ řekl Pelikán.

Kolik bude dopravní podnik požadovat do posledním řidiči, není zatím jasné. Bude záležet na tom, kam až vjel a jak velkou část trolejového systému poškodil.

Škoda na vedení a speciálně na míru vyrobených držácích půjde do desítek tisíc, k ní je třeba přičíst také náhradní autobusové spoje, které musel dopravní podnik vypravit jako náhradu za stojící trolejbusy.

„Sedmatřicetiletý řidič uznal svoji chybu, na místě mu kolegové udělili pokutu 1800 korun,“ řekla policejní mluvčí Eva Maturová.