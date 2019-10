Peruánovi na počest. Trojnásobný vítěz Velké pardubické má bronzovou sochu

Komu fandit ve Velké? Cikánovi, Ťuldovi nebo Delině Žokej Jan Faltejsek bezprostředně po vítězství ve 128. ročníku Velké pardubické Zdeněk Matysík s hnědákem Peruánem vyhráli Velkou pardubickou poprvé v roce 1998. Poté to dvakrát zopakovali. My mu říkáme Cikán o berlích, protože je línej, to se ví, říká na konto loňského vítěze Velké pardubické Tzigana Du Berlais jeho majitel a prezident Jockey clubu Jiří Charvát. A není sám, kdo dlouhé a často cizí jméno zkracuje na srozumitelnější verzi. Nebo mu dokonce vymyslí přezdívku, na kterou kůň slyší. Ostatně například trojnásobnému vítězi Velké Peruánovi neřekl nikdo ze stáje jinak než Pepík.

„Má to být krátké, takže je to Ryba,“ ozřejmuje trenér Luboš Urbánek domácké jméno dodatečného vítěze Velké z roku 2015 Ribelina. Ačkoli v posledních letech dostihy spíše proplouval, přestup do trenérského rybníka k Luboši Urbánkovi hnědákovi pomohl a jeho poslední starty naznačují, že je politý živou vodou. Obrovského a leckdy těžko ovladatelného valacha Sztorma pojmenovala jeho dvorní ošetřovatelka a jediná pracovní jezdkyně, která ho má na starosti, láskyplně – Cvrček. Možný černý kůň dostihu a vítěz Gran Premio Merano z roku 2016 Mazhilis má stejné domácké jméno jako černý hafan ze Snowboarďáků – Mazlík. Nováček ve Velké, ryzák Player, kterého si tři roky piplá jeho trenérka Lenka Kvapilová, má domácká jména hned dvě. „Volám na něj Myšáku nebo Pláji,“ říká Kvapilová na adresu koně, do jehož sedla se vyhoupne její partner žokej Marcel Novák. Ani jediné klisně na startu neříkají jejím oficiálním jménem Delight My Fire, ale prostě Delina. Ryzák manželů Kabelkových Talent zase slyší na stejné přezdívku, jakou má i známý herec Otakar Brousek. „On je nekomplikovaný, velice hodný a charakterní kůň, říkáme mu Ťulda,“ objasňuje trenérka Hana Kabelková. To nová akvizice Jiřího Trávníčka, osmiletý hnědák Beau Rochelais, zatím pracovní jméno nemá. „Je u nás krátce, zatím se nic neujalo, v překladu valachovo jméno znamená něco jako ‚krásný šutr‘, ale na přezdívku jako takovou si náš nováček ještě počká,“ říká jeho trenér Čestmír Olehla. Hnědák českého chovu pojmenovaný podobně jako hrdina nesmrtelných filmových sérií Policejní akademie Mahony je zase zkráceně Mahoš. Spolu s ním vyšle trenér Stanislav Popelka do Velké ještě parťáka Streťase, tedy Strettona. Dalším účastníkům jména jejich realizační týmy jen zkracují na Brídžu, Ange, Chica nebo Dulcara. (Bridgeur, Ange Guardian, Chicname De Cotte, Dulcar De Sivola). V neděli po 17. hodině bude jasné, zda si pro nesmazatelný zápis na listinu vítězů doplave Ryba, dobelhá Cikán, doběhne Mazlík nebo někdo úplně jiný.