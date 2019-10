Jeden start a hned do Velké pardubické, jejím favoritem bude Talent

Právě on si svým posledním impozantním vystoupením řekl nejen o start ve Velké pardubické, ale všem ostatním účastníkům ukázal, že je třeba s ním počítat.

Všechno, nebo nic. Hana Kabelková, která připravuje koně ve Vápenném Podolu na Chrudimsku, vsadila všechno na jednu kartu.

Ryzáka, kterého více než rok sužovaly chronické problémy s kopytem, poslala na start poslední kvalifikace. Bez přípravného dostihu, s minimem skoků v tréninku a omezené cvalové práci. A čekala, na co to bude stačit při ostrém testu - jediné šanci, kterou Talent na vstup do Velké pardubické dostal.

Podle objemu tréninku, který mu ordinovala a který bez problémů zvládal, si byla jistá, že je na tom dobře.

Nevěděla ale, co s ním udělá to, že v přípravě kvůli pochroumané noze téměř neskáče.

Když pak ale ostříleného žokeje Marcela Nováka natěšený Talent odvezl na čelo a stylem start cíl ovládl 5 800 metrů dlouhý dostih, bylo o jeho dohlášení do Velké pardubické jasno.

„Bráním se naději, jen doufám, že se nám nestane nic, žádný pád a karambol. On byl tak natěšený na dostih, dlouho neběhal a tempo bylo pomalé, žokej Marcel Novák ho nemohl udržet. Ve Velké nám bude vyhovovat hezky sedět na pozici, postupně se propracovávat dopředu a rozbalit to na trávě,“ přibližuje plány Kabelková.

Také žokej Marcel Novák po dostihu vysekl poklonu trenérce, ale při slavném závodě Talenta nepojede. Dá přednost koni ze své domovské stáje - Playerovi.

O Talentově nadání a kvalitách však není pochyb. Zároveň se ale ví, že ryzák s výraznou lysinou je křehčího zdraví a se starty se na něj musí opatrně.

„Improvizujeme, jezdíme s ním do malých i velkých kopců. Když nedávno ztratil podkovu, kolega u něj spal, ledoval mu nohu, aby byl v pořádku,“ popisuje Kabelková.

Talent vyhrál v minulých letech nejen dostihy u nás, ale také soutěže vyšší kategorie grupa 3 v italském Meranu. Tehdy ho vedl žokej Marek Stromský. Když se dozvěděl, že spolufavoritovi Velké pardubické Hegnusovi vystavilo stopku zranění, sám zavolal, že by měl zájem Talenta na Velké pardubické jet.

Z dalších zkušených jezdců, kterým by Ťuldu, jak Talentovi doma říkají, svěřila, nebyl nikdo volný.

Favorit velké Talent - osmiletý ryzák, valach otec: Egerton; matka: Tavbecca

stáj: DS Kabelkovi

Za posledních pět let proběhl Talent vyjma dvou startů vždy do dotovaného 5. místa.

Je vítězem dvou kvalifikací na Velkou pardubickou, a to poslední letošní, kdy porazil i loňského vítěze Velké Tzigane De Berlais. Druhého vítězství v kvalifikačním dostihu dosáhl loni v květnu. Poté se mu ale obnovilo zranění kopyta a již nestartoval. Mezi jeho největší úspěchy patří vítězství v dostihu grupy 3 na závodišti v italském Meranu. Jinak je ale specialistou na pardubické skoky a oranici. Z 22 startů 7x vyhrál, 4x byl druhý a 3x třetí. Za vítězství a umístění do 5. místa vydělal majitelům stáje DS Kabelkovi více než 867 tisíc korun.

Zdroj: Jockey club ČR

Francouzští žokejové, které měli manželé Kabelkovi v hledáčku, zase o víkendu plní své povinnosti na velkém mítinku v Auteuil. „Rozhodnutí jsem nechala na manželovi. Do sedla valacha se nakonec vyhoupne anglický žokej Leighton Aspell, který už zkušenosti s pardubickými skoky má,“ říká Kabelková.

Osmiletý ryzák je pro celou rodinu Kabelkových srdeční záležitostí. Je potomkem jejich klisny, narodil se v jejich stáji jako zástupce českého chovu.

„Talent je nekomplikovaný, velice hodný a charakterní kůň, o kterém ve stáji člověk ani neví, protože s ním není sebemenší problém,“ říká trenérka, na níž je vidět, že dny zbývající do Velké pardubické jsou jeden velký útok na nervovou soustavu. Kůň prokázal na jeden start kvalitní výkon v kvalifikaci, do pole užších favoritů jistě patří.

S čím bude malý tým kolem Talenta v neděli po doběhu spokojený? „Kdyby to přešel a byl by za peníze,“ rozmýšlí trenérka, ale pak upřímně dodává.

„Ale kdyby nebyl do pátého místa, tak bych byla zklamaná, on je to vážně dobrý kůň.“

Na startu se objeví i bývalý svěřenec Vandual

Jakkoli bude trenérka Kabelková bedlivě sledovat počínání Talenta, v dostihu se objeví červeno-bílé barvy stáje Vadual, které donedávna hájil její svěřenec, slovenský hřebec ryzák Vandual.

Deset dní před první kvalifikací jej majitel dal do přípravy slovenskému trenérovi Mariánu Štangelovi.

„Měli jsme ho v tréninku šest let, celý náš kolektiv hodně mrzelo, že jsme o něj přišli. Ve Velké má co dělat, ale výkonnostně tak dobrý jako Talent není, na pardubické závodiště mu něco chybí, nemá rád oranice. Když ho ale dokáže žokej pošetřit v dostihu a dostane to z něj v koncovce, tak je to velmi kvalitní kůň a vynikající skokan, s distancí nemá problém,“ zmiňuje Kabelková jeho loňskou edici Velké pardubické, kdy skončil na prvním nedotovaném, osmém místě.