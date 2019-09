Pokus vyšel. Ryzák Talent slavil v Pardubicích vítězný návrat

„Jen jsem se asi dvakrát mrknula na plátno (na velkoplošnou obrazovku v cílové rovince), když jsem z publika slyšela nějaké ‚och‘ a ‚ech‘. Jestli neupadl on... O dostihu vím jen to, co mi řekl Marcel (žokej Novák) a kluci ze stáje. Ale v Talentovi bylo tolik silové a objemové práce, že záleželo jen na tom, jestli bude mít i dost rychlosti. To, že napršelo, nám hrálo do karet,“ líčila Kabelková. A s úsměvem dodala: „Zkrátka je to dobrý kůň.“

Bezprostředně po závodě nestihla ryzákův triumf zhlédnout dokonce ani z televizního záznamu, hned totiž zajišťovala jeho přesun jinam. Talentovo chatrné zdraví (trápí ho kopyto) vyžaduje maximální možnou péči. „Převozy koní máme teď ve stáji trošku komplikované,“ konstatovala trenérka.

Talent se na dostihovou dráhu vrátil - zjevně ve vrcholné formě - po více než roční pauze. V květnu 2018 pod Jiřím Kouskem vyhrál první kvalifikaci, jenže vrchol sezony musel kvůli bolavé noze vynechat. Což ve stáji „oplakali“. Zadostiučinění však nyní Kabelková cítí jen zčásti.

„Je v tom, kolik jsme si s ním dali dřiny. Není to jen tak nějaký trénink; jezdíme různě do kopců, do vodních pásů... Celý kolektiv to stojí hrozně moc úsilí a samozřejmě i peněz,“ popisovala Kabelková. „První krok byl, kvalifikovat se. Teď budeme trnout, co udělají ty jeho nemocné nohy. Následující týden je s otazníkem, pak teprve budu vědět, jestli Velkou půjde. A když vše dobře dopadne, tak to teprve bude to zadostiučinění. Proto jsem teď opatrná. Kvalifikace nám jdou, Velká bohužel ne,“ poznamenala.

Víkendový výsledek Talenta je však tím povzbudivější, že nebylo možné cokoli vyvozovat z předchozího tréninku.

„On klasický v podstatě vůbec nechodí. Já jsem tápala, nevěděla jsem, co čekat,“ přiznala trenérka. „Tohle všechno je pokus. Víme, že to v něm je, ale ten trénink byl opravdu velmi alternativní a nedalo se z něj nic poznat.“

Kůň pak totálně zaskočil i konkurenci. Až za ním doběhlo Váňovo duo Theophilos (Josef Bartoš) a Mazhilis (Jan Kratochvíl), dále Ribelino (Andrew Glassonbury) a také obhájce prvenství ve Velké Tzigane du Berlais (Jan Faltejsek).

„Samozřejmě mě to hřeje. Ale opakuju: On už jednou takhle kvalitně obsazenou kvalifikaci vyhrál, a pak nic... Takže moje přání je, ať je v následujícím týdnu v pohodě, a pak to bude teprve ta správná radost,“ uvedla Kabelková.