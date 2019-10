Pády k dostihům patří. Dnes se zkrátka musí riskovat, říká žokej Novák

Nechybělo však mnoho a další jeho start mohl být v ohrožení.

Na přelomu srpna a září při závodě Velké mostecké steeplechase spadl z klisny Caline de Juilley a zůstal bez hnutí ležet za jednou z překážek.

Organizátoři závod nepřerušili. Než se mu dostalo pomoci, uplynuly téměř dvě minuty. Navíc zbytek pole ještě jednou projel místem, kde se nacházel.

Od kopyt rozdivočelých koní ho dělilo pár metrů.

„Nevím, jestli to byla chyba komise, sanitky… To už nechám na jiných,“ přemítal Novák.

„Z pádu si moc nepamatuju, byl jsem mimo. Dostal jsem ránu do hlavy a měl jsem otřes mozku,“ vyprávěl žokej, který ve své kariéře vyhrál přes dvě stě překážkových dostihů.

Po závodě ho zdravotníci převezli do nemocnice, kde se podrobil vyšetřením.

„Pár dní potom jsem se už ale cítil lépe, tak mě lékaři pustili. A týden nato jsem se dostal na Talenta, s kterým jsem vyhrál čtvrtou kvalifikaci na Velkou,“ připomněl.

„Nejsem ten typ, co by se dlouho hojil. Když to jde, tak vstanu a jedu dál. Jsem takový tvrdší,“ prohlásil.

Ví, o čem mluví. Za posledních dvanáct měsíců to nebyl jeho jediný pád.

V závěru loňské sezony při dostizích v Trevisu koně skákající před ním zavadili o kládu z překážky a vymrštili ji přímo proti němu. Kus dřeva ho srazil a odhodil několik metrů daleko.

Z hrozivé nehody si odnesl nadvakrát zlomenou ruku. Nadosmrti mu zůstane vzpomínka v podobě dlouhé jizvy.

„U překážkových jezdců je běžné, že padají. Dnes se zkrátka musí riskovat, bez toho to nejde,“ řekl překážkový šampion předminulé sezony.

„Uvidím, až budu starý. Co budou dělat všechny ty šrouby a dráty, co ve mně jsou. Musím se zeptat pana Váni, protože ten je na tom podobně,“ smál se. „Jestli se třeba musím ráno rozhýbávat.“

Marcel Novák s Talentem při závěrečné kvalifikaci na Velkou pardubickou

Cíl? Hlavně bez zranění

Na Velké pardubické se představil už osmkrát. Čtyřikrát společně s hnědákem Kasimem, s nímž zaznamenal i svůj dosavadní nejlepší výsledek, kterým bylo čtvrté místo.

Letošní ročník pro něj bude specifický.

„Pojedu na Playerovi, což je kůň z naší stáje,“ vysvětlil Novák. „Trénuje ho moje přítelkyně (Lenka Kvapilová). Máme ho od čtyř let, pipláme si ho pro Velkou.“

Své schopnosti už sedmiletý ryzák prokázal. Ve druhé kvalifikaci na Velkou skončil třetí, zaostal pouze za Hegnusem a obhájcem loňského prvenství Tziganem du Berlais.



Nejvíce by mu měl sedět měkký podklad, na jeho výhru je vypsán kurz dvanáct ku jedné.

„Hlavně chceme aby z dostihu odešel v pořádku. Chceme aby byl v pohodě. Čekáme na něj od jeho čtyř let a jeho čas ještě přijde,“ myslí si vítěz čtrnácti dostihů první kategorie.