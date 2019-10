Tzigane du Berlais i Váňovi koně. Start 129. Velké pardubické se blíží

6900 m, dotace pět milionů korun

1. Theophilos (ž. Josef Bartoš, Dostihový klub iSport-Váňa), 2. Tzigane du Berlais (ž. Jan Faltejsek, Dr. Charvát), 3. Ribelino (ž. Andrew Glassonbury, Lokotrans), 4. Dulcar de Sivola (Josef Borč, DiJana Dobšice), 5. Player (ž. Marcel Novák, Maxa-Nýznerov), 6. Stretton (ž. Thomas Garner, Nýznerov), 7. Mazhilis (ž. Jan Kratochvíl, Köi Dent), 8. Ange Guardian (ž. Jiří Kousek, stáj Anděl strážný), 9. Sztorm (ž. Marek Stromský, Nýznerov), 10. Zarif (ž. Thomas Boyer, Köi Dent), 11. Vandual (ž. Lukáš Matuský, Vadual), 12. Templář (Jan Odložil, www.trdelnik.com-Luka), 13. Rathlin Rose (ž. James Best, Fergus Wilson), 14. Beau Rochelais (ž. Alexandre Orain, DS Pegas), 15. Delight My Fire (ž. Sertaš Ferhanov, DS Pod Buchlovem), 16. Tiep de L'Est (ž. Martin Cagáň, Lokotrans Slovakia), 17. Bridgeur (ž. Jaroslav Myška, VaZi), 18. Talent (ž. Leighton Aspell, DS Kabelkovi), 19. Chicname de Cotte (ž. Jordan Duchene, Quartis-Zámecký Vrch), 20. Krocoleon (Lukáš Sloup, EŽ Praha a.s.), 21. Mahony (ž. Niklas Lovén, Quartis-Zámecký Vrch).