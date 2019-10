Velká pardubická už není o taktice. Chtěl bych ji ještě jet, říká Váňa

„Samozřejmě to není, jako to bylo dřív. Před měsícem a půl jsem se učil chodit. V dnešní době, když si sednu na koně, tak jsem šťastný člověk,“ prohlásil Váňa.

Máte ještě nějaké zdravotní problémy?

Snad jsem to už všechno přepral. Na kole můžu jezdit, na koni taky, takže se ještě naučím běhat a nakonec půjdu na konci října hrát fotbal proti parkurákům.

Co vaše dostihová kariéra?

Ukončovat ji ještě nebudu. Uvidím, co přes zimu. Když se dostanu do tepla, tak jsem pak na tom pár měsíců lépe. Kdyby se mi podařilo dát fyzicky dohromady, tak z toho strach nemám.

Pořád vás neopustila myšlenka na Velké pardubické startovat, že?

Chtěl bych to ještě zkusit, ale bez záruky.

Z Velké Pardubické máte osm titulů jako žokej, deset jako trenér. Co vás neustále žene dopředu?

Protože mě dnešní žokejové štvou. Myslím si, že se v Pardubicích dá jezdit s daleko lepší hlavou, než dnes ti kluci jezdí. Je to rychlé, ale bez rozumu.

Vy byste jim se svými zkušenostmi ukázal?

Myslím si to, ale samozřejmě to nemusí být pravda.

Jak se ještě za ta léta změnily dostihy?

Když jsem kdysi odjezdil pět dostihů, tak jsem nebyl schopný zvednout ruce od pasu, abych si opláchl pusu. Dnes? Ti kluci odjezdí osm dostihů a jsou vysmátí. Také se každý snaží jet, co to jde, taktizování jde stranou. Proč by se s tebou držel? Tak si utíkej a když nebudeš moct, tak je to tvůj problém.

2014. Josef Váňa starší zatím naposledy v roli žokeje na Velké pardubické.

Vítězství bude obhajovat žokej Jan Faltejsek. Co na něj říkáte?

Přeju mu to. Jsme spolu téměř pořád v kontaktu, jezdí k nám trénovat, také mi jezdí hodně koní v Itálii. Podle mě je v Česku mezi třemi nejlepšími žokeji.

Proč tomu tak podle vás je?

Je to kanón, protože se dokázal psychicky srovnat. Před lety dokázal spadnout z každého koně. Teď je tak nad věcí, že mu koně nechybují. Je to také tím, že ve Francii a v Anglii dostal dobrou školu do života, a tak tady může kralovat.

Pokud letos vyhraje hlavní dostih, bude mít už šestý triumf. K vyrovnání vašeho rekordu mu budou chybět dva. Neznepokojuje vás to?

Každý rekord někdo v budoucnu ohrozí. Tak pojďme na to! Je ve věku, kdy já jsem pomaličku ještě neuměl jezdit na koni, takže má času dost.

Velké ambice bude mít i vaše stáj. Mezi jedenadvaceti koni, které vyběhnou do hlavního dostihu, máte hned čtyři. Kterému z nich nejvíce věříte?

Myslím si, že jsou na tom všichni dobře. Nejlepší je Theophilos, nejzkušenější zase Zarif. Mazhilis se dobře proběhl v kvalifikaci a teď je tom ještě lépe. A pokud bude tvrdý podklad, i Ange Guardian by mohl být dobrý.

Proč nebude startovat vítěz z roku 2017 No Time To Loose?

Obnovilo se mu zranění z minulého roku. Je to pro nás zklamání.

Po šesti letech se ve startovním poli představí i kůň z Velké Británie. Jak obtížné je pro zahraniční jezdce nachystat se na Velkou pardubickou?

Je to těžké, protože přece jen mají koně, kteří jsou zvyklí skákat přes pevné překážky. Už dřív s tím zahraniční koně měli problémy, protože pokud skočí třicet skoků jako Taxis, je problém to vydržet…

Zato koně z českých stájí jsou na to zvyklé.

Když Železník nebo Tiumen viděli něco bílého, tak věděli, že mají zvednout nohy, když jdou na Taxis, tak hodně skočit. Takže naše koně vědí, co dělat. Zahraniční žokejové, i když mají dobré koně, tak do toho musí dávat velkou sílu, která jim v závěru třeba chybí.